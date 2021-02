Gattuso: il Granada è avversario difficile da battere, ma i miei ragazzi ci credono

Domani Napoli in campo tra le mura amiche per il ritorno dei sedicesimi di finale di Europa League contro il Granada. C’è da ribaltare il 2a0 subìto in Spagna giovedì scorso. Mister Gattuso oggi in conferenza stampa ha dichiarato: “Stiamo facendo prestazioni al di sotto delle possibilità, senza continuità. Indossiamo una maglia storica, rappresentiamo una città fantastica e tutti si devono assumere le responsabilità. Io per primo. Le critiche sono meritate. La responsabilità è la mia, è giusto essere massacrato. Spero restino tranquilli i giocatori”.

Chi ha recuperato e chi no

“Koulibaly e Ghoulam erano a disposizione a Bergamo, lo sono domani, abbiamo perso Osimhen, per il resto non recuperiamo nessuno. Hysaj e Demme lavorano sul campo, ma non sono pronti per essere disponibili”.

Le condizioni di Mertens

“Ieri ha fatto 25′ di allenamento, verrà in panchina ma è fermo da tanto e avrà 10-20 minuti di autonomia, ha dato disponibilità ma non è al meglio. Vedremo se ci sarà bisogno di lui, come poter fare”.

Risultato da ribaltare

“Sappiamo che caratteristiche hanno gli avversari. Non mollano mai, sono difficili da battere ma abbiamo il dovere di crederci e possiamo metterli in difficoltà. Negli occhi dei miei ragazzi ho visto un qualcosa. Ci credono”ossiamo metterla in difficoltà”.