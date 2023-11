IL PUNTO SULLA A – Undicesimo turno, Juventus, corsara a Firenze, tiene il passo dell’Inter, Roma successo in extremis con il Lecce

La domenica del pallone relativa all’undicesimo turno di serie A, che si concluderà stasera con le restanti due gare del Lunedì, ha registrato i successi del Monza, al Bentegodi di Verona, per 1 a 3, del Cagliari sul Genoa, per 2 a 1, della Roma, nel recupero, per 2 a 1 contro il Lecce ed infine della Juventus, a Firenze per 0 a 1. Risultato che permette ai bianconeri di Allegri di tenere il passo dell’Inter, distante due lunghezze. Dunque, ieri, non vi è stato alcun pari, intanto, oggi, come anticipato, si chiude questa giornata con gli ultimi due posticipi in programma che vedranno in campo alle 18,30 il Frosinone opposto all‘Empoli e il Torino, contro il Sassuolo, in serata. Da domani, invece, tornano in campo le squadre impegnate nelle tre Coppe Europee, si parte con le sfide delle italiane in Champions, ovvero Lazio – Fejernoord e Milan Psg, mentre mercoledì toccherà a Napoli e Inter che affronteranno, rispettivamente, l’Union Berlin, a Fuorigrotta e il Salisburgo in Austria.