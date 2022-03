LE PAGELLE DEGLI AZZURRI: Ounas ingresso tardivo, troppi senza attributi

OSPINA 6 : non può nulla sul gol, perfetto nelle altre situazioni in cui viene chiamato in causa. DI LORENZO 4,5 : letteralmente asfaltato sia da Teo che da Leao. Quando spinge non riesce mai a indirizzare al centro un cross decente. RRAHMANI 6 : tiene centralmente, dalla sua zona è difficile penetrare. KOULIBALY 6 : chiude e prova a suonare la carica. Alcuni compagni stasera però non sono all’altezza del ‘comandante’. MARIO RUI 5,5 : ci mette tanto impegno, contiene Messias, ma manca qualità quando spinge sull’out mancino. FABIAN RUIZ 5 : incredibilmente svogliato, più lento del solito, non vive un buon momento di forma. (31′ ST MERTENS S. V. : il sospetto che non sia più il fenomeno di un tempo inizia ad avere dolorose conferme) LOBOTKA 6 : Benancer lo marca ad uomo, non gli consente nemmeno di respirare. Stavolta non incide, anche se la sua è una presentazione onestà. (37′ ST LOZANO S.V. : un paio di tiri sballati e poco altro); (22′ st OUNAS 6,5 : in venti minuti dimostra molto più di quello che hanno prodotto insieme Insigne e Politano. Sarebbe il caso che il mister iniziasse a dargli più spazio, perché il ragazzo ha qualità importanti), ZIELINSKI 5 : chi lo ha visto? (37′ ST ANGUISSA S. V. : commette qualche errore di troppo per eccessiva foga), (22′ st ELMAS 6 : galoppa ma sbatte contro un muro, però spende tutto quello che ha); POLITANO 5 : si fa notare più per le litigate da bordo campo con Spalletti che per qualche giocata di pregio. Disinnescato. OSIMHEN 6 : è l’attaccante più pericoloso del Napoli. Ci mette rabbia agonistica e tanta determinazione. Alcuni suoi compagni prendessero esempio dalla sua voglia. La sensazione è che il gioco a retropassaggi e al rallentatore di Spalletti non ne esalti le qualità INSIGNE 4,5: scarico, poco ispirato, impalpabile.

Vincenzo Letizia

