LA PARTITA – Napoli-Milan 0-1, gli azzurri perdono al Maradona

Il Napoli perde al Maradona contro il Milan 1-0, decisiva la rete di Giroud nella ripresa.

PRIMO TEMPO

Prima mezz’ora con il Napoli propositivo fin dai primi minuti, il Milan ci prova al 27′ con una conclusione di Leao dalla distanza, Ospina ci arriva. Poche occasioni da gol ma tanta intensità da parte delle due squadre. Al 45′ l’arbitro assegna 4 minuti di recupero e al 49′ termina il primo tempo.

SECONDO TEMPO

Al 49′ passa in vantaggio il Milan: conclusione di Calabria in area, il pallone viene deviato da Giroud e il pallone termina in rete. Al 55′ altra occasione per il Milan con un sinistro a giro, Ospina intercetta. Al 77′ ci prova il Napoli con una conclusione a giro di Ounas, il pallone termina di poco fuori. All’86’ grande parata di Ospina su un tiro potente di Theo Hernandez.

IL TABELLINOMarcatori: 49′ Giroud (M)

NAPOLI (4-2-3-1): Ospina; Di Lorenzo, Rrahmani, Koulibaly, Mario Rui; Fabián Ruiz (75′ Mertens), Lobotka (81′ Anguissa); Politano (67′ Ounas), Zielinski (81′ Lozano), Insigne (67′ Elmas); Osimhen. All. Spalletti A disposizione: Meret, Marfella, Juan Jesus, Ghoulam, Zanoli, Elmas, Anguissa, Mertens, Ounas, Petagna, Lozano.

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Calabria (80′ Florenzi), Kalulu, Tomori, Theo Hernandez; Tonali (67′ Krunic), Bennacer; Messias (80′ Saelemaekers), Kessie, Leao (88′ Ibrahimovic); Giroud (67′ Rebic). All. Pioli A disposizione: Tatarusanu, Mirante, Florenzi, Gabbia, Ballo-Touré, Castillejo, Saelemaekers, Krunic, Brahim Diaz, Ibrahimovic, Maldini.

Ammoniti: Koulibaly, Rrahmani, Giroud, Osimhen, Theo Hernandez

Reti: 49′ Giroud (M)