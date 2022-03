Di Lorenzo, brutte notizie: distorsione di secondo grado del ginocchio, lascia il ritiro della Nazionale

Dopo aver raggiunto il ritiro della Nazionale, Giovanni Di Lorenzo è stato sottoposto ad accertamenti che hanno evidenziato una distorsione di secondo grado del ginocchio destro. Il difensore azzurro, che ha già lasciato il ritiro, sarà sottoposto ad ulteriori accertamenti nei prossimi giorni.

Questo il comunicato del Napoli circa le condizioni di Di Lorenzo, uscito ieri per infortunio nel secondo tempo, dopo uno scontro di gioco con il portiere dell’Udinese, Silvestri. Brutte notizie non solo per la Nazionale, impegnata nei playoff Mondiali, ma anche per il Napoli di Spalletti, che dovrà trovare il modo di sostituirlo nelle prossime gare.

Il terzino salterà le sfide contro Atalanta, Fiorentina e Roma. Si spera di averlo a disposizione per l’Empoli, o al massimo per la sfida contro il Sassuolo, in programma il primo maggio. Una brutta gatta da pelare per il mister azzurro, l’ennesima, che contro l’Atalanta dovrà fare a meno anche degli squalificati Rrahmani e Osimhen.