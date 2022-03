PALLAVOLO – Luvo Barattoli Arzano, tutto facile in casa del Volley Terrasini

VOLLEY TERRASINI 0

LUVO BARATTOLI ARZANO 3

(27-25; 25-12; 25-15)

VOLLEY TERRASINI: Marangon, Buffa, Giudice, Mercanti 1, Mercanti 1, Monzio 8, Murri 4, Nielsen 7, Biccheri 3, Gatta 9. All. Daccardi

LUVO BARATTOLI ARZANO: De Siano 15, Piscopo (L), Passante 5, Aquino 16, Suero 7, Michelini 2, Palmese 5. Non entrate: Mautone e Putignano. All. Dentice

Arbitri: Gabriele Galletti e Paolo Pirronitto

Note. Durata set: 31’; 19’; 20’. Battute sbagliate Volley Terrasini: 5. Battute punto Volley Terrasini: 1. Battute sbagliate: Arzano 9, Battute punto Arzano: 2.

Tre punti d’oro per la Luvo Barattoli Arzano che sbanca il campo del Terrasini e prosegue nel programma di avvicinamento alla zona altissima della classifica del campionato di serie B1 femminile.

Esordio vincente in panchina per Davide Dentice. Il coach ha sostituito nel migliore dei modi Antonio Piscopo rimasto a casa in quarantena. Ha guidato con sicurezza le ragazze che lo hanno ripagato con una prestazione davvero da incorniciare.

Unico momento difficile il finale del primo set. Dopo un inizio equilibrato, le ospiti prendono fra le mani le redini dell’incontro e accelerano fino a conquistare un vantaggio interessante. Quando tutto sembrava finito 20-24 ecco il ritorno di fiamma di Nielsen e compagne che un punto dopo l’altro riportano il match in equilibrio. Coach Dentice ferma il tempo per due volte, ma niente da fare. Occorrono due ulteriori tentativi prima che Giovanna Aquino chiuda il parziale.

La partita finisce praticamente al termine del primo set. O perlomeno la parte che riguarda l’incertezza del risultato. Dal momento del ritorno in campo non c’è più competizione e per l’Arzano è una sorta di passerella. Marianna De Siano e Aquino (suo anche il punto conclusivo) si alternano nell’infilare palloni nella retroguardia avversaria. In evidenza anche le centrali con capitan Passante, in campo poche ore dopo la seduta di laurea e Jazmin Suero.

“Una grande soddisfazione per l’Arzano Volley” -spiega il direttore tecnico Antonio Piscopo, costretto a seguire la gara attraverso la diretta via web.

“La nostra società oltre a formare le ragazze cercando di farne giocatrici, offre anche ai tecnici l’opportunità di esprimersi. Siamo tutti felici per l’esordio positivo di Davide Dentice che ha centrato la vittoria e facciamo i complimenti anche a Luca Renaudi che a Villaricca esordisce sulla panchina della nostra squadra che disputa il campionato di serie C”.

Questo successo porta la Luvo Barattoli Arzano a quota 33 punti dopo 16 incontri disputati. Prossima tappa lo scontro diretto contro Farmacia Schultze Messina sabato prossimo alle 16 in casa.