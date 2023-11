Il Benevento vince con merito a Messina e vola solitario al secondo posto

Nella gara valida per il 12° turno del girone C di serie C, grazie ad una rete di Improta su colpo di testa, il Benevento supera il Messina e vola solitario al secondo posto a due lunghezze dalla Juve Stabia. Vittoria meritata per gli uomini di Andreoletti. Stregoni che vanno ripetutamente vicino al gol con una traversa di Ferrante e altre occasioni capitate a Marotta e Kubica. Se vogliamo trovare qualcosa che ancora va aggiustata è senza dubbio la mancanza di cinicità sotto porta. In ogni caso il Benevento dimostra di avere qualità ed è certamente tra le candidate alla promozione in serie cadetta. Per la Strega è l’ undicesimo risultato utile consecutivo.

Tabellino del match

Messina (4-3-3): Fumagalli; Lia, Polito, Manetta, Ortisi; Scafetta (36’st Luciani), Franco (14’st Buffa), Giunta (30’st Firenze); Emmausso (36’st Zammit), Plescia, Cavallo (14’st Ragusa). A disp.: De Matteis, Di Bella, Darini, Pacciardi, Tropea, Salvo, Frisenna, Zunno. All.: Modica

Benevento (3-4-2-1); Paleari; El Kaouakibi, Pastina, Berra (37’st Benedetti); Improta (32’st Capellini), Talia (1’st Bolsius), Agazzi, Masciangelo; Ciano (17’st Kubica), Karic; Ferrante (1’st Marotta). A disp.: Manfredini, Nunziante, Alfieri, Pinato, Tello, Rillo, Viscardi, Masella, Carfora, Ciciretti. All.: Andreoletti

Arbitro: Frascaro di Firenze.