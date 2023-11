Edoardo Grassi, Beppe Bruscolotti, Ulivieri e Paolo Del Genio a Kiss Kiss Napoli

Edoardo Grassi a Kiss Kiss Napoli: “L’Union a Napoli giocherà per l’onore”

Il giornalista Edoardo Grassi è intervenuto a Kiss Kiss Napoli: “L’Union Berlino giocherà soltanto per l’onore, non si chiede altro a questa squadra. Perché vincere con Napoli e Braga gli permetterebbe di sperare nell’Europa League. Ma in questo momento l’unico obiettivo è evitare che possa esserci una goleada al “Maradona”. Viene da 12 sconfitte consecutive, ed è un brutto record negativo, perché se arriva a 13 rischia seriamente di essere recordman assoluta in negativo ed ovviamente i tifosi non se lo augurano. In Germania ormai sono considerate un po’ lo zimbello, ma la gara di andata col Napoli è stata forse la migliore partita della stagione. In Europa ai ragazzi si chiede soprattutto di salvare la faccia. Sabato scorso doveva essere per tedeschi un po’ uno spartiacque della stagione, magari per una ripresa, ed invece hanno perso in casa 3-0 e questo ha ulteriormente abbattuto tutto l’ambiente. Tra i titolari a Napoli dovrebbe esserci Bonucci, che da quando è arrivato in Germania l’Union ha soltanto perso. Leonardo ha anche fatto qualche buona prestazione, è stato uno dei pochi a salvarsi anche se anche lui è stato protagonista di alcuni scivoloni troppo negativi per il suo livello. Forse anche la squadra ha influito sul suo rendimento, perché è tutto l’organico che sta giocando male e rischia di trascinarlo a picco. Fischer, in questo momento, gode della stima e del sostegno del pubblico nonostante sia un allenatore che perde sempre. Evidentemente è molto bravo nella comunicazione, altrimenti non si spiega come riceva tutto questo sostegno dalla tifoseria berlinese”.

Bruscolotti a Kiss Kiss Napoli: “Abbiamo rivisto il vero Lobotka”

L’ex calciatore Beppe Bruscolotti è intervenuto ai microfoni di Kiss Kiss Napoli: “Quello che mi è piaciuto di più a Salerno è che abbiamo rivisto il vero Lobotka. Secondo me è stato il migliore in campo ed ha favorito la prestazione di tutta la squadra. Corre tantissimo, i recuperi sono sempre dalle sue giocate così come tutta la costruzione della manovra. Ma secondo me deve avere maggiore aiuto dagli uomini che giocano intorno a lui. Anguissa si sapeva che non era in forma, però in generale è uno che si intestardisce nel tenere il pallone, anche davanti alla propria porta. Zielinski invece può accendere e spegnere questo Napoli in qualsiasi momento. Il polacco ha già dimostrato di essere attaccato a questa maglia e questa città, però con lui si può sempre alzare il livello. Dopo la Fiorentina ero preoccupato soprattutto per tutto il chiacchiericcio attorno alla squadra, ma il livello qualitativo resta alto. Quel momento ambientale lasciava più di un dubbio, ora la situazione mi sembra diversa. Raspadori? Giocatori di grande qualità e lo dimostra, lì davanti a Salerno hanno giocato tutti alla grande, anche lo stesso Politano e pure Kvaraskhelia”.

Ulivieri a Kiss Kiss Napoli: “Si gioca troppo! A rischio sia la salute dei calciatori che la qualità dello spettacolo”

Il presidente dell’Assoallenatori Renzo Ulivieri è intervenuto ai microfoni di Kiss Kiss Napoli: “Il Napoli si deve ritrovare, probabilmente è un discorso lungo il dopo scudetto. Perché l’appagamento o il sentirsi sicuri può fare qualche scherzo, l’anno scorso invece c’era sempre la cattiveria e l’attenzione giusta. Però finalmente qualche risultato sta tornando, e questo può ridare morale e sicurezza a questa squadra. Raspadori è un calciatore che deve ancora definirsi, ma dipende dal sistema di gioco dove lo inquadri. Non è uno che attacca la profondità, ma uno che lega il gioco ma anche del lavoro giusto da parte delle ali. Per me può fare anche la seconda punta, ma può lavorare da “dieci” soltanto se lo metti in condizione. Quest’anno in Serie A gare molto agguerrite, e se non sei fisicamente a posto tutti possono perdere contro tutti. Tra Assoallenatori e Assocalciatori stiamo portando all’attenzione il fatto che si giochi troppo, che può portare problemi di salute ai calciatori ma soprattutto abbassare la qualità dello spettacolo”.

Del Genio a Kiss Kiss Napoli: “A Salerno bene pressione e conquista alta del pallone, male in costruzione dal basso

Il giornalista Paolo Del Genio è intervenuto ai microfoni di Kiss Kiss Napoli: “Abbiamo nella memoria sempre gli errori fatti in questa stagione, e questo condiziona le nostre valutazioni sulle vittorie contro le cosiddette piccole. Nessuna squadra domina sempre le partite, e direi che contro la Salernitana si può essere soddisfatti del lavoro qualitativo fatto dalla squadra. Ma questo non vuol dire essere usciti fuori da un periodo difficile, ma vincere queste partite aiuta nel percorso. Come voto in pagella ho messo 6,5 a Garcia questa settimana, perché alcune cose sono migliorate come la pressione e la riconquista alta, come in occasione del primo gol. Forse l’uscita dal basso, però, andrebbe migliorata perché anche questa settimana non mi ha convinto. Kvaraskhelia è stato tra i migliori in campo, il più delle volte si è caricato la squadra sulle sue spalle perché andava ad aggredire più giocatori lasciando i compagni liberi. Ha fatto una gara davvero di grande qualità”.