Italo Cucci, Carmine Martino e Cristian Bucchi a Kiss Kiss Napoli

Cucci a Kiss Kiss Napoli: “Raspadori un 10 alla Del Piero”



Giornalista Italo Cucci è intervenuto ai microfoni di Kiss Kiss Napoli: “Non facciamo paragoni Raspadori-Rossi, ma il Napoli ha trovato un 10 con i muscoli, alla Del Piero. Può fare la prima e la seconda punta, ma non può fare l’ala. Ha cervello e fisico. La ricchezza del Napoli è quella di avere una panchina egregia come poche squadre hanno, senza Osimhen non è orfano ma semplicemente privo di un calciatore fondamentale. Ma solo Kvaraskhelia assorbe il colpo della mancanza del nigeriano, gli altri possono giocare anche senza”.



Carmine Martino a Kiss Kiss Napoli: “Con l’Union mi aspetto Natan dal 1′”



Il giornalista Carmine Martino è intervenuto ai microfoni di Kiss Kiss Napoli: “Forse si esagera nelle critiche al Napoli, perché se è vero che la Salernitana è fanalino di coda è pur sempre una squadra di Serie A. Il Napoli non è quello dell’anno scorso, è vero, ma ha vinto e non è mai scontato visto che non è una squadra come il City, il Bayern o il Real Madrid. Se il Napoli batte l’Union Berlino sarebbe con un piede agli ottavi di finale di Champions League e questo sarebbe il primo traguardo importante. Poi ci sarà l’Empoli che ti può consentire di proseguire la marcia giusta in campionato. Quest’anno è vero che il Napoli ha rallentato rispetto all’anno scorso in termini di punti, ma l’Inter non dimentichiamo che attualmente ha sette punti in più, gli stessi che attualmente la separano dal Napoli. Con Raspadori il Napoli ha acquistato un gioiellino che può diventare una punta di diamante, sta bruciando le tappe. Può diventare un diamante tra i più forti al mondo. Natan titolare con l’Union? Bisogna capire la situazione di Rrahmani ma il brasiliano me lo aspetto dal primo minuto, anche se Ostigard sta facendo molto bene”.



Bucchi: “Kim? Senza di lui il Napoli ha perso l’attuale migliore difensore al mondo”



L’allenatore Cristian Bucchi è intervenuto ai microfoni di Kiss Kiss Napoli: “Per un periodo i numeri dieci sono stati banditi dal calcio moderno, ma credo che Raspadori ha le caratteristiche adatte soprattutto al ruolo di sottopunta. Le caratteristiche che non ha Victor Osimhen, perché può abbassarsi e fare gioco con i compagni lasciando la profondità al numero nove. Però in un 4-3-3 poi può fare soltanto la prima punta, capace anche di cucire la manovra dialogando con gli altri reparti. Le difficoltà che il Napoli ha vissuto fino ad oggi erano assolutamente prevedibili, perché il problema di quest’anno non era nell’attacco bensì nell’assenza di Kim. Lo stesso Rrahmani è un calciatore diverso senza il coreano, ed il Milan con Kim in campo non avrebbe fatto i gol che ha fatto Giroud. Perché stiamo parlando del miglior difensore al mondo, forte di testa, bravo tecnicamente, dotato di forza e fisicità nonché tatticamente perfetto. L’anno scorso è stato il più bravo non solo in Italia ma in tutti i principali campionati europei”.