Niente Napoli per Galtier. Il tecnico resta in Francia: c’è l’accordo col Nizza

Può l’allenatore che ha vinto l’ultima Ligue 1, spezzando l’egemonia del Paris Saint-Germain, restare a spasso? La risposta è no: Christophe Galtier, dopo aver annunciato il suo addio a Les Dogues , ha già trovato una nuova sfida per la prossima stagione. E che sfida, visto che il tecnico 54enne accetterà la proposta dell’ambizioso Nizza di Jean-Pierre Rivère. Venerdì arriverà la firma; niente Napoli, dunque, nonostante le sue dichiarazioni avessero lasciato aperta questa porta . Galtier non si muoverà dalla Francia e cercherà di compiere un altro miracolo.

