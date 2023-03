Stefano Eranio, Riccardo Cucchi, Pietro Lo Monaco e Stefan Schwoch a Radio Punto Nuovo

Eranio: “Napoli clamoroso, ma a San Siro meritava il Milan la vittoria. Gli azzurri passeranno il turno, ma i rossoneri con due notti magiche potrebbero regalare una sorpresa a tutti”

A Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport Show, è intervenuto Stefano Eranio, ex centrocampista del Milan: “Il Napoli sta avendo un percorso clamoroso, sta distruggendo il campionato. Il Milan ha una storia diversa, ma quello era un altro periodo, quando con noi la Champions era di casa. Con questi rossoneri non c’è nulla da dire o confrontare. Però il Milan è stata l’unica squadra che meritava di vincere con il Napoli, ero presente a San Siro e ricordo una squadra in difficoltà che vinse comunque grazie ad un risultato bugiardo. Ora il Napoli è talmente consolidato che meritatamente si trova primo in classifica, sarà dura per il Milan vincere e superare il turno. Il Napoli è favorito, passeranno loro, ma nel calcio mai dire mai… Con due notti magiche, il Milan magari può regalare una sorpresa a tutti. La sosta per le nazionali ha fatto meglio ai rossoneri, che si sono riassestati un po’. E ora la gara di campionato servirà per studiare un po’ il piano per la Champions. In campionato poi pesa tanto la distanza che c’è in classifica, mentre in Europa si parte alla pari e sono due finali. Spalletti ha ragione quando dice che sarebbe stato meglio non incrociare un’italiana. Il nostro è un calcio tattico, difficile da affrontare in Europa e ti conosci già molto bene. Il Napoli deve azzerare quello che ha fatto sinora e continuare a giocare come sta facendo”.

Cucchi: “Minà sarebbe stato felicissimo di festeggiare lo scudetto del Napoli. La conferma di Spalletti un messaggio importante, De Laurentiis saprà trattenere tutti”

A Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport Show, è intervenuto Riccardo Cucchi, giornalista: “Minà è stato un maestro per tutta la nostra categoria, animato da un’incredibile voglia di raccontare e di mettersi sempre dalla parte degli utenti. Trovava le domande che tutti noi avrebbero voluto fare ai suoi grandi ospiti. Resta un gigante, spero che il suo lavoro possa diventare archivio ed insegnamento per i più giovani. Sono sicuro che Minà avrebbe festeggiato con piacere questo terzo e storico Scudetto, aveva un occhio di riguardo per la città di Napoli. Questo è un Napoli meraviglioso, che ha appassionato tutti e ha indotto i suoi cittadini e tifosi a deporre persino la scaramanzia. Vanno fatti i complimenti alla società e a Luciano Spalletti, è una bella storia e non solo italiana. Anche in Europa può dire la sua. De Laurentiis poi è stato bravissimo a confermare Spalletti, è un messaggio importante. Sono sicuro che molti giocatori del Napoli sanno bene che una realtà come quella azzurra è difficile da trovare all’estero, anche nei top club europei. Il Napoli saprà come trattenere tutti senza creare casi, i calciatori sono felici qui e sanno che possono continuare a scrivere la storia. Il Napoli in Champions? In ogni partite ci sono tante insidie, ma la Champions è una pagina bianca che va scritta. Il Napoli sa essere bello ed efficace, un qualcosa di unico in tutta Europa”.

Lo Monaco: “Osimhen ha tutto l’interesse nel rimanere, il Napoli può aprire un ciclo. Ma Victor può diventare un assegno circolare…”

A Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport Show, è intervenuto Pietro Lo Monaco, direttore sportivo: “Il Napoli ha il piacere di giocare insieme, tutti si divertono. Basta vedere Kvara: si diverte nel fare giocate e le prova sempre, è la fotografia del Napoli! Osimhen? Non bisogna creare mostri laddove ancora non ci sono, sia da parte del Napoli che da parte dell’ambiente. Osimhen ha tutto l’interesse nel rimanere, qui è diventato un idolo e deve rendere grazie agli azzurri che lo hanno aspettato. Non dimentichiamo che lo scorso anno non è stato granché… Il Napoli poi non dovrà cadere nel pericolo di toccare degli equilibri importanti, da Spalletti ai calciatori che stanno facendo la differenza. Il Napoli può aprire un ciclo. Rinnovo Osimhen? Ci sono ancora due anni di tempo, nel calcio si possono ribaltare cose. Io sono dell’idea che la linea societaria è sacra ed è giusto non andare oltre questa. Se poi Osimhen dovesse rifiutare un eventuale rinnovo, allora cambia tutto. Per certo, il nigeriano ora è un assegno circolare: a chiunque e dovunque lo presenti, incassi e incassi cifre altissime”.

Schwoch: “Napoli non è una piazza qualunque, Osimhen ha saputo gestire la pressione. Felice per il rientro di Raspadori, può dare tanto. Champions? Sorteggio fortunatissimo contro il Milan, si può sognare”

A Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport Show, è intervenuto Stefan Schwoch, ex attaccante del Napoli: “Osimhen sente la pressione della Nazionale? Bisognerebbe vedere se è vero, di certo le parole del su CT pesano. Una cosa che però va detta è che Napoli non è una piazza qualunque, anche quella ti dà una pressione clamorosa e Victor ha dimostrato di saperla ben gestire. Lo Scudetto? E’ un evento aspettato da oltre 30 anni. Tutta la piazza sa di averlo raggiunto, ma non può ancora festeggiarlo. Bisogna pazientare ancora qualcosina in più in attesa della matematica. I napoletani quando festeggiano hanno una gioia devastante, mi aspetto una festa azzurra e piena di botti. Il rientro di Raspadori? Sono molto felice del suo rientro, è un giocatore che può dare tanto. In zona centrale ha caratteristiche diverse da tutti e può fare qualsiasi ruolo, nessuno in rosa può surrogarlo. Quando viene chiamato in causa risponde sempre positivamente, lo ha dimostrato persino quando Osimhen è stato fuori per infortunio. Addirittura in autunno ci chiedevamo poi se sarebbe stato giusto far rientrare subito il nigeriano o continuare con Giacomo, dice tutto. La Champions? Il Napoli deve sognare in grande, devi sempre farlo quando arrivi a certi livelli. Col Milan ci sono buone possibilità di passare il turno, ma poi gli episodi fanno la differenza. Il Napoli di certo è stato fortunatissimo nel sorteggio, visto che anche se dovesse passare eviterà top club e squadroni sino alla finale”.