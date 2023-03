Benevento, i tifosi della curva incontrano la squadra e chiedono il massimo impegno

Nella seduta odierna di allenamento c’è stato il previsto incontro tra una rappresentanza di tifosi della curva sud e la squadra del Benevento. Dopo esercizi atletici e schemi, Stellone ha provato la difesa a quattro nella breve partitella a campo ridotto.

Assenti Capellini, El Kaouakibi e Jureskin, che stasera sarà impegnato con la nazionale Under 21 contro l’Inghilterra. All’allenamento hanno preso parte anche Glik e Ciano.

Contro il Bari saranno assenti Pastina e Leverbe per squalifica, ma Stellone dovrebbe avere quasi tutti a disposizione.

Tornando all’incontro con i tifosi, al termine della seduta di allenamento la squadra si è radunata sotto la curva e ha garantito massimo impegno e determinazione fino alla fine del campionato. I tifosi non faranno mancare il loro sostegno, ma hanno preteso il massimo impegno da chi andrà in campo. La posta in palio è altissima: c’è in gioco una categoria conquistata con tanti sacrifici e arrivata dopo 87 anni.