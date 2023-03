IL FISCHIETTO – NAPOLI vs MILAN affidata a Rapuano di Rimini, al Var Di Paolo

L’Aia ha reso noti i nominativi degli arbitri che dirigeranno le gare valide per la 28ª giornata del Campionato di Serie A 2022/23 in programma tra sabato e domenica prossima. Per il big match di giornata, Napoli vs Milan, Rocchi ha scelto Antonio Rapuano della sezione arbitrale di Rimini, con cui collaboreranno gli assistenti di linea Giallatini e Perrotta, il quarto ufficiale di gara Doveri e gli addetti al Var Di Paolo e la Penna. A mio modesto avviso si tratta di sestina arbitrale che tranne Doveri, non certamente di grande esperienza, per cui mi sembra strano una tale decisione per una partita così importante, dopo quello che è successo prima della sosta in Inter – Juve. Per giunta, dopo i due marchiani orrori di Chiffi e Mazzoleni, i due protagonisti in negativo non sono stati fermati. Veramente vergognoso e non voglio aggiungere altro. Due soli precedenti del fischietto romagnolo con gli azzurri ed entrambi col Sassuolo a Fuorigrotta, terminati con due successi dei partenopei.