Ancora un lutto nel calcio- E’ scomparso Carmine Tascone, ex talent scout campano

Il mondo del calcio campano è in lutto per la scomparsa dell’ex allenatore e talent scout, nelle serie minori, Carmine Tascone. Dopo essere stato anche un brillante giocatore vestendo il ruolo di attaccante, aveva abbracciato molto giovane la carriera di tecnico, sedendo sulla panchina di tante squadre della Campania , l’ultima era stata l’Afragolese. In seguito si dedicò alla mansione di scopritore di giovani talenti. Infatti fu lui ad accorgersi delle grandi potenzialità di giocatori non ancora conosciuti quali Bruscolotti, Ferrara, Cannavaro e D’Ambrosio, oggi esterno dell’Inter Nazionale azzurro. Negli ultimi tempi aveva intrapreso l’attività di opinionista televisivo e radiofonico. Aveva 86 anni. La Redazione tutta di PianetAzzurro è vicina al dolore della famiglia.