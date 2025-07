Salvatore Esposito, Giubilato, Di Vicino, Salvione, Pasino e Petrazzuolo a NM LIVE

Salvatore Esposito: “Osimhen? Difficile la permanenza al Napoli, ma con lui gli azzurri potrebbero giocarsi la Champions, eccessive le richieste per Ndoye e Lucca, De Bruyne è un super colpo”

SALVATORE ESPOSITO, attore, è intervenuto a “NAPOLI MAGAZINE LIVE”, trasmissione radiofonica che approfondisce i temi sul Calcio Napoli proposti da NapoliMagazine.com, in onda dal lunedì al venerdì, su Radio Punto Zero, dalle 14:00 alle 15:00, condotta da Antonio Petrazzuolo e Michele Sibilla. Ecco quanto ha affermato: “Mangiare e lavorare con Al Pacino? Una grande soddisfazione, abbiamo parlato anche di Napoli e del Napoli. Cifre richieste dal Siviglia per Juanlu Sanchez? Impossibile stabilire un prezzo sulla rivendita. Osimhen in ritiro con Conte? Vedo difficile la sua permanenza al Napoli, ma se dovesse rimanere gli azzurri sarebbero tra le candidate alla vittoria della Champions League. E’ stato uno degli artefici del terzo scudetto, ma ha creato anche diversi problemi in questi anni. Vedo tanti prezzi eccessivi in giro, soprattutto per Ndoye ad esempio visto che per molto meno è arrivato Lang. Trovo esagerate anche le richieste per Lucca. Vedremo come si muoverà il Napoli, non credo che potrà spendere cifre eccessive per tanti calciatori. Raspadori può tornare ancora utile? Bisogna fare attenzione anche alle liste, serviranno italiani e giocatori che arrivano dal vivaio. Juanlu Sanchez andrebbe bene per la lista Under, non potranno esserci troppi Over in generale. A gennaio il Napoli si è mosso comunque bene, con i soldi che chiedevano per Garnacho ora si sono presi Lang e Beukema. Il Napoli dà ancora fastidio? La vittoria dello scudetto è rimasta sullo stomaco a tanti, così come l’arrivo di De Bruyne e la permanenza di Conte. Noi dobbiamo pensare a goderci la prossima stagione. Non si sono mai visti così tanti acquisti importanti prima del ritiro di Dimaro, l’operazione De Bruyne non va sottovalutata, quello è un super colpo. Libro? Sta andando bene, poi riprenderemo anche le riprese di Piedone”.

NM LIVE – Giubilato: “Vedere il Napoli al top è bellissimo, Conte vuole continuare a vincere, in attacco prenderei Lucca, terrei Raspadori, Osimhen? Dovrebbe adeguarsi allo spirito del gruppo azzurro”

DAVID GIUBILATO, ex difensore del Napoli, è intervenuto a “NAPOLI MAGAZINE LIVE”, trasmissione radiofonica che approfondisce i temi sul Calcio Napoli proposti da NapoliMagazine.com, in onda dal lunedì al venerdì, su Radio Punto Zero, dalle 14:00 alle 15:00, condotta da Antonio Petrazzuolo e Michele Sibilla. Ecco quanto ha affermato: “Noi siamo stati i primi pilastri del nuovo Napoli? Sì, ma siamo stati fortunati ad essere scelti dal presidente De Laurentiis e da Marino, giocare in azzurro è una grande fortuna. Il Napoli ora si trova al top e vederlo lì è bellissimo. Ora i tifosi ci riconoscono ancora questo ruolo ed è la cosa più bella. Come si approccia alla prossima stagione Conte? A differenza degli altri anni il Napoli parte con un anno di vantaggio rispetto alle altre. Conte quando vince vuole continuare a vincere, quest’anno ci saranno diverse competizioni ed il Napoli si sta strutturando bene per essere competitivo in ogni torneo. I campioni vogliono arrivare al Napoli, quindi Osimhen se vuole restare va bene altrimenti può andare altrove, il Napoli è una società ambita. Attacco? Potendo scegliere prenderei Lucca perchè ricorda Lukaku come caratteristiche e perchè è italiano. Non lascerei partire Raspadori, è un ragazzo eccezionale ed un giocatore fortissimo. Con Conte è tornata la voglia di vincere, è un allenatore affamato. Senza garanzie non sarebbe rimasto al Napoli, va fatto un plauso al presidente. Dai nostri tempi ad oggi è cambiato tanto, il Napoli è cresciuto tantissimo. Cosa direi ad Osimhen? Farebbe fatica in questo Napoli secondo me, perchè ora c’è uno spogliatoio che ha vinto grazie al gruppo e alla compattezza. I giocatori scontenti non possono restare qui. Noi non andavamo tutti d’accordo, ma Marino ci fece capire che eravamo una famiglia durante le partite e gli allenamenti. Osimhen dovrebbe adeguarsi, è un campione ma tutti devono far parte del gruppo nel migliore dei modi”.

NM LIVE – Di Vicino: “Napoli? Lang e Beukema saranno due innesti mirati, farei di tutto per cedere Osimhen, in attacco punterei su Moise Kean”

GIORGIO DI VICINO, ex attaccante del Napoli, è intervenuto a “NAPOLI MAGAZINE LIVE”, su Radio Punto Zero, trasmissione radiofonica dedicata al Calcio Napoli, che approfondisce i temi proposti sul web da NapoliMagazine.Com, in onda dal lunedì al venerdì, dalle 14:00 alle 15:00, condotta da Antonio Petrazzuolo e Michele Sibilla. Ecco quanto ha affermato: “Lang e Beukema? Sono due obiettivi del Napoli da tanto tempo, potranno aiutare gli azzurri a migliorare. Sono due innesti mirati. Osimhen? E’ una questione delicata, non facile da risolvere. E’ un calciatore che non ha voglia di rimanere a Napoli, quindi farei di tutto per cederlo. Al-Hilal su Osimhen? Dipende anche dagli obiettivi del calciatore, vedremo. Ma se fossi nel presidente, pur di lasciarlo andare via, rinuncerei a qualcosina dal punto di vista economico. Lucca, Nunez o Kean? C’è l’imbarazzo della scelta, sono tutti calciatori di livello. Hanno caratteristiche diverse, ma io preferirei Kean. Milan di Allegri avversaria del Napoli senza le coppe? Nelle ultime stagioni, senza Pioli, c’è stata confusione. Il Milan resta un top club, punteranno ad una stagione importante non avendo altre competizioni come il Napoli dell’anno scorso. Allegri vorrà partire bene, è una squadra che come Inter e Juventus, da tenere d’occhio. Academy? E’ una cosa nuova per me, volevo farlo da tempo. A livello di strutture non siamo messi ancora benissimo, gestiamo i ragazzi dal 2014 al 2020. Siamo tra Pianura ed Agnano”.

NM LIVE – Salvione: “Osimhen vuole il Galatasaray ma il Napoli pretende i 75 milioni della clausola, possibili visite mediche la prossima settimana per Lang e Beukema, Kean? Non mi risulta, sondaggio per Jackson, Lucca e Nunez restano in pole”

PASQUALE SALVIONE, coordinatore del CorrieredelloSport.it, è intervenuto a “NAPOLI MAGAZINE LIVE”, su Radio Punto Zero, trasmissione radiofonica dedicata al Calcio Napoli, che approfondisce i temi proposti sul web da NapoliMagazine.com, in onda dal lunedì al venerdì, dalle 14:00 alle 15:00, condotta da Antonio Petrazzuolo e Michele Sibilla. Ecco quanto ha affermato: “Osimhen? MI risulta che abbia scelto di tornare al Galatasaray, ma il club turco deve assecondare le richieste economiche del Napoli. Il club azzurro vuole i 75 milioni della clausola, vedremo se la trattativa andrà in porto. Il club turco ha diversi sponsor che potrebbero finanziare l’operazione. La sua cessione potrebbe favorire le mosse di mercato del Napoli, soprattutto in attacco. Permanenza al Napoli se non si dovesse concretizzare nessuna trattativa? La convocazione per Dimaro sarebbe certa in questo caso, anche se la sua idea è quella di andare via. L’ipotesi Juventus è molto remota al momento. Visite mediche di Lang e Beukema la prossima settimana? Credo di sì, il Napoli vorrebbe farle prima del ritiro di Dimaro. Kean? Non mi risulta questa pista, il Napoli ha fatto un sondaggio per Jackson del Chelsea. I nomi in pole per l’attacco restano Lucca e Nunez, ma tutto dipende dalla cessione di Osimhen. Critiche eccessive a Donnarumma dopo l’infortunio di Musiala? Sono d’accordo, c’è stato uno scontro di gioco, il giocatore tedesco è stato sfortunato. Il portiere italiano ha fatto un’uscita onesta, il caso a volte ci si mette d’impegno”.

NM LIVE – Pasino: “Mercato? Il Napoli si sta muovendo molto bene, Lang e Beukema possono arricchire la rosa azzurra, De Bruyne è una star”

RUBENS PASINO, ex attaccante del Napoli, è intervenuto a “NAPOLI MAGAZINE LIVE”, su Radio Punto Zero, trasmissione radiofonica dedicata al Calcio Napoli, che approfondisce i temi proposti sul web da NapoliMagazine.Com, in onda dal lunedì al venerdì, dalle 14:00 alle 15:00, condotta da Antonio Petrazzuolo e Michele Sibilla. Ecco quanto ha affermato: “Critiche a Donnarumma dopo l’infortunio di Musiala? Ho visto le immagini, il portiere italiano non ha colpe. Il tedesco è stato solo sfortunato, la caviglia è rimasta sotto nel contrasto. Acquisto che farei per il Napoli? Il Napoli si sta muovendo molto bene, siamo ancora ad inizio luglio tra l’altro. L’anno scorso arrivarono dei giocatori fondamentali solo a fine mercato, ora ci si sta muovendo per tempo. Le altre big italiane non stanno facendo grandi colpi. Conte vuole quasi la rosa al completo per Dimaro, ma la vedo difficile. Alcuni giocatori arriveranno anche durante o dopo, ma il Napoli si sta muovendo bene e Conte quest’anno sarà molto più contento rispetto alla scorsa estate. Il Milan di Allegri senza le coppe potrà dare fastidio al Napoli? Allegri è una garanzia assoluta, ma non credo che i rossoneri saranno subito competitivi per lo scudetto. Faranno un bel campionato di sicuro, anche perchè Allegri fa rendere bene i suoi giocatori. Lang e Beukema giocatori adatti al Napoli? Credo di sì, possono arricchire la rosa azzurra. Sono giocatori adatti alle idee di Conte, poi è arrivata anche una star assoluta come De Bruyne. Conte vuole giocatori affamati come lui, quindi sono due prospetti giusti”.

NM LIVE – Petrazzuolo: “Lang sarà il nuovo esterno del Napoli, affare da 27 milioni più bonus, da limare gli ultimi dettagli per Beukema, entrambi potrebbero svolgere le visite mediche prima di Dimaro”

Il dir. ANTONIO PETRAZZUOLO è intervenuto a “NAPOLI MAGAZINE LIVE”, trasmissione radiofonica che approfondisce i temi sul Calcio Napoli proposti da NapoliMagazine.com, in onda dal lunedì al venerdì, su Radio Punto Zero, dalle 14:00 alle 15:00, per il consueto punto sugli azzurri. Ecco quanto ha affermato: “Lang? Sarà lui il nuovo esterno del Napoli, vedremo come si inserirà nel contesto azzurro. Ci sono già tanti calciatori forti come Neres e Politano, ma ora il Napoli potrà contare su un giocatore di talento come Lang. L’affare sarà da 27 milioni più bonus, ci sarà anche il 10% sulla rivendita per il PSV. Beukema? Si stanno limando i dettagli, le sue visite mediche e quelle di Lang dovrebbero arrivare prima di Dimaro, magari la settimana prossima verso il 14 luglio. Il Napoli ritiene congrua l’offerta da 30 milioni per Beukema fatta al Bologna, poi se il Bologna ne pretende di più si potranno valutare anche altre piste. Ma l’affare sembra comunque in chiusura. L’Al-Hilal ha già offerto 30 milioni all’anno ad Osimhen, ma l’attaccante ha rifiutato, l’offerta potrebbe arrivare anche a 40”.