Claudio Anellucci, Alessio Del Genio e Gianni Improta a Radio Punto Nuovo

Anellucci: “De Bruyne regalo di ADL all’ambiente, ma ora tocca concentrarsi sulle uscite. La cessione di McTominay follia dello United! Osimhen? È lui ora ad avere il coltello dalla parte del manico”



In diretta a Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport, è intervenuto Claudio Anellucci, agente e intermediario: “Il mercato del Napoli è stato subito importante. Il regalo di De Laurentiis è stato De Bruyne, a voler premiare tutto l’ambiente per lo Scudetto. Vanno fatti i complimenti a Manna e a chi ha chiuso l’affare. Ora però bisogna concentrarsi sulle uscite: alcune cessioni saranno chiamate, altre a sorpresa. Conte vuole un gruppo di lavoro quasi allo stesso livello tra titolari e panchina. Non vuole trovarsi con la coperta corta, altrimenti i mal di pancia di Conte sono ben conosciuti. Darwin Nunez? Difficilmente verrebbe a Napoli per fare l’alternativa di Lukaku. Ci sono delle logiche su ingaggi e costi, il profilo giusto è Lucca. Ha caratteristiche anche complementari con il belga, sarebbe un’arma in più alle giuste cifre. Napoli piazza di rinascita? Oggi i big guardano a Napoli come una città di altissimo profilo. C’è un mondo e un popolo che ama i calciatori e questo incide molto. De Bruyne lo sa bene, ha scelto Napoli per rilanciarsi anche moralmente e vivere in una cornice straordinaria. E poi c’è Conte che li fa rinascere in campo. La cessione di McTominay è stata una follia del DS dello United, per fortuna che ci sono cascati. Sono le operazioni disperate di un club in difficoltà tecnica e non certo economica. Il suo erede è stato pagato tre volte tanto, un’operazione senza senso che ha aiutato il Napoli. Caso Osimhen? Il suo rinnovo è stato un grosso problema in questi anni. Purtroppo è lui ora ad avere il coltello dalla parte del manico. Così facendo può dettare legge sulle trattative, ma sarà una guerra di nervi fino all’ultimo. Il Napoli rischia di farne le spese anche quest’anno”.



Lo scultore Del Genio: “Ho creato il busto di Maradona per un idolo della nostra terra! Darla in omaggio al Napoli? Magari, ma mi piacerebbe vederla tra la gente. Non è in vendita, vi spiego…”



In diretta a Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport, è intervenuto Alessio Del Genio, scultore e founder Del Genio Marble Design: “L’idea nasce col mio amico Umberto, entrambi siamo appassionati di Batman e abbiamo deciso di dedicare questo busto in marmo ad un supereroe in carne ed ossa come Diego Armando Maradona. Questa è stata un’opera che abbiamo voluto fortemente per dare vita ad un eroe e ad un idolo della nostra terra. Ci sono volute tantissime ore per realizzare il busto in marmo dedicato a Diego Armando Maradona. Dall’ideazione a computer, sino all’ultimo colpo di scalpello: è stato uno sforzo enorme, ma siamo soddisfatti. Se il busto in vendita? Me lo chiedono in tanti, ma oggi non c’è l’intenzione di vendere un’opera così bella. Ho ancora bisogno di guardarla, anche per capire cosa posso migliorare nel futuro. Potrebbe anche essere un omaggio al Calcio Napoli, vediamo (ride ndr). Mi piacerebbe però vederla tra la gente, nei quartieri più significativi, accanto al murales o all’ingresso dello stadio. Vorrei che la mia opera fosse un punto di incontro, come se le persone potessero nuovamente incontrarsi con Maradona. Dispiace solo che lui non potrà mai vederla. La connessione con Stevie Wonder? Ho realizzato un busto in marmo a lui dedicato, è stato apprezzato e sono stato invitato a casa sua a Los Angeles. È stato qualcosa che mi ha segnato, uno dei momenti più belli della mia vita. Lì ho capito che l’arte può arrivare ovunque. Un busto anche a De Bruyne? Vedremo (ride, ndr)… La scultura nasce da qualcosa che senti dentro, se arriverà un’emozione, la farò”.



Improta: “Quanti bei nomi per il mercato del Napoli, ma cifre troppo alte! Forse il Napoli ha sbagliato a sbandierare in pubblica piazza di avere molti soldi in cassa…”.



In diretta a Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport, è intervenuto Gianni Improta, ex Napoli: “Sono soddisfatto dai nomi che ruotano attorno al Napoli, sono tutti calciatori interessanti che aggiungerebbero tanto in Europa e in Italia. E poi sono tutti duttili e funzionali al gioco di Conte. Quando ti trovi al cospetto di questi profili, a parte il prezzo che è un po’ altino, è giusto inseguirli. Forse il Napoli ha sbagliato a sbandierare in pubblica piazza di avere molti soldi in cassa… Ora le avversarie ne approfittano per sparare alto. È bello vedere che si è ricreato un grande entusiasmo attorno al Napoli. Va fatto un plauso a staff tecnico e dirigenza che hanno lavorato bene. Il problema adesso potrebbe essere l’eccessiva euforia, ma lui è il classico mastino da combattimento che non ti lascia mai distrarre. Se si arriva a Dimaro o a Castel di Sangro già con la rosa completa all’80%, sarà un passo avanti importante. Fare il ritiro tradizionale non è una favola, ma è un vantaggio concreto. E lo abbiamo visto come il Napoli ha tenuto prima dei tanti infortuni. Il vero vantaggio, però, sarà ripartire con Conte. Ha già una conoscenza totale del gruppo e avrà la possibilità di migliorare il suo primo anno. Sa già cosa c’è nella testa dei suoi ragazzi e cosa no. Chi arriverà sarà sottoposto ad esame, ma subito entrerà nel modo giusto. Cessione Rafa Marin? Ha dimostrato di avere ottime qualità, ma si è trovato in un contesto particolare. Quando gli è stato preferito Juan Jesus, era una preferenza dettata dall’esperienza. Fosse stato impiegato ad inizio stagione, forse lo avremmo visto di più. Ha avuto poche chance anche perché Juan Jesus ha fatto benissimo quando chiamato in causa, al di là dell’esperienza”.