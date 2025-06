COMUNICATO UFFICIALE SSCN – Meret rinnova fino al 2027

Finalmente, a tre giorni dalla scadenza del contratto, il poriere azzurro Alex Meret ha rinnovato fino al 2027. Attraverso un comunicato ufficiale sui social, la società di De Laurentiis ha reso noto la lieta novella. Per almeno altri due anni l’estremo difensore friulano continuerà a difendere i pali del Napoli. Per la cronca, Meret arrivò sotto il Vesuvio nel 2018; il suo debutto in maglia azzurra avvenne in occasione della vittoria interna, per 4-0, contro il Frosinone.Ben 212 le presenze collezionate con la casacca partenopea, mantenendo per 68 volte la porta inviolata.Nelle recenti tre stagioni, il portiere ex Udinese ha parato più rigori di tutti gli altri colleghi, in Serie A , cinque per l’esattezza. Infine è l’unico calciatore del Napoli ad aver vinto due scudetti, peraltro in soli tre campionati 2022/23 e 2024/25,. Inoltre, ha conquistato pure una Coppa Italia, nell’annata 2019/2020, sotto la guida di Gennaro Gattuso. Non molto stimato dal pubblico napoletano, Meret è tuttavia un portiere molto bravo nella sua varea di cvompetenza ma pecca un pochino con i piedi. Adesso dovremo vedere chi sarà il suo secondo.