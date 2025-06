Victor Osimhen – Da martedì il nigeriano sarà nuovamente un giocatore azzurro

Prosegue senza soste il tira e molla tra l’ormai ex attaccante del Galatasaray, Victor Osimhen e la società partenopea, che possiede ancora il suo cartellino. Martedì, primo luglio, scadrà il contratto con il club turco e l’attaccante nigeriano, sarà nuovamente un giocatore del Napoli. Da parte del club di De Laurentiis gli avvisi di convocazione ai propri calciatori, per il raduno del 15 luglio, a Castel Volturno, sono pronti a partire ed ovviamente ne sarà inviato uno anche all’estroso bomber che non conosce il suo futuro. Pertanto, Osimhen ,volente o nolente, non potrà fare a meno di presentasi alla convocazione azzurra, a meno che non trovi una sistemazione a lui gradita prima di quella data. La storia ormai deve finire una volta per tutte. I tifosi e lo stesso presidente sono stanchi delle bizze di questo attaccante che sarà, pure un centravanti fortissimo ma ragiona peggio di un bambino.