Schira, Ignoffo, Pennino, Di Fusco, Benvenuti e Fabbroni a Radio Napoli Centrale

Nicolò Schira, giornalista di Tuttosport, ha parlato così ai microfoni ufficiali di ‘Radio Napoli Centrale’: “Richieste del Liverpool per Nunez non sono da calcio italiano. Il Napoli può arrivare a 30 milioni per Beukema” – “Scuffet tornerà al Cagliari per poi andare alla Sampdoria. Dopo il rinnovo di Meret, di fatto, sono sicuro che il Napoli prenderà un secondo portiere: bisognerà vedere se sarà Milinkovic-Savic, ma il prezzo deve scendere. Nunez? Le richieste del Liverpool non sono da calcio italiano. Il Napoli, invece, ha Lucca in mano, lo si può chiedere quando si vuole, ma non convince al 100%. Il Napoli, infatti, sta vedendo di cogliere possibili occasioni. Capisco la frenesia del tifosi, ma è presto: stiamo ancora a giugno. Il Napoli, viste le tante competizioni, prenderà un altro difensore. Beukema, che ha l’accordo totale con l’agente: quinquennale da tre milioni a stagione. Manca l’accordo con il Bologna, che ha rifiutato i 25 milioni più 5 di bonus richiesti dal Napoli. Credo che il Napoli possa arrivare a 30, mentre il Bologna continua a chiederne 35. Vedremo se il giocatore riuscirà a convincere il Bologna ad abbassare le pretese. Sarri? Mi dicono che sia molto scontento di tutta questa vicenda, ma è troppo presto per pensare a delle sue dimissioni. Nel caso, occhio a Palladino che è un vecchio pallino della Lazio. Ma non credo che ci sia un passo indietro di Sarri. Mancano solo le firme e le visite mediche per vedere Rafa Marin al Villarreal in prestito oneroso con diritto di riscatto fissato a 15 milioni Credo che Folorunsho andrà via. Per Ambrosino e Vergara si vedrà di cederli in prestito nel campionato di Serie A”.

Giovanni Ignoffo, allenatore ed ex giocatore del Napoli, ha parlato così ai microfoni ufficiali di ‘Radio Napoli Centrale’: “Beukema mi piace molto. Indossare maglia del Napoli è un qualcosa di incredibile” – “Mi piace Beukema, che potrebbe far comodo al Napoli. Farebbe comodo, visto che il Napoli è atteso da più competizioni. Lui è un profilo che ha ancora margini di crescita attraverso un top club ed il Napoli può essere quello giusto. Un difensore moderno deve avere cattiveria ed istintività animalesca e queste caratteristiche si stanno perdendo, perché si cerca più il difensore che sappia costruire. Gatti incarna un po’ quelle caratteristiche che un difensore deve avere. Buongiorno è un difensore che ha un po’ queste caratteristiche, ma sa anche giocare. Napoli a quattro l’anno prossimo? A me ha sorpreso che il Napoli stia cercando un giocatore Chiesa, mi fa pensare che Conte voglia giocare con un 4-4-3. Ma il Napoli sarà duttile. Non si può spiegare cosa significhi indossare la maglia del Napoli. Ho dato sempre tutto per questa maglia e questo i tifosi se lo ricordano. Mi dispiace esserci stato così poco, visto che ero in prestito al Liverpool. La mia stagione nel Napoli è davvero indimenticabile, considerando le varie rimonte e l’affetto dei tifosi. La prima parte di stagione fu difficile, visto che iniziammo tardissimo la preparazione. Ma ogni gol era un boato dei tifosi contro il sistema e contro Carraro. Il mio futuro sarà da allenatore o dirigente? Il mio ruolo è quello di fare l’allenatore e farlo in categorie più importanti”.

Alessandro Pennino, videomaker, ha parlato così ai microfoni di ‘Radio Napoli Centrale’: “Politano ha fatto un gesto bellissimo, vi racconto il suo matrimonio” – “Matrimonio di Politano? Posso dire che è stata una festa durata qualche giorno. L’euforia era alle stelle, visto che abbiamo festeggiato anche lo scudetto. De Laurentiis? Vi posso dire che è sempre bello raccontare questi giorni. Politano è una bellissima persona, è una persona sempre distinta: gli piace divertirsi. Gesto di beneficenza di Politano? Ha fatto un gesto che dovrebbero fare tutti”.

Raffaele Di Fusco, ex portiere del Napoli, ha rilasciato queste dichiarazioni ai microfoni ufficiali di ‘Radio Napoli Centrale’: “L’80% di giocatori nel settore italiano deve essere italiano. Napoli avvantaggiato rispetto alle altre” – “ Ad oggi, di fatto, non possiamo dire le distanze tra le squadre. Anche perché, da quanto sembra, anche il Napoli cambierà molto. Le squadre italiane sono troppe vecchie rispetto a quelle europee ed è questo che ci deve far preoccupare.Il Napoli, almeno sulla carta, sarà un po’ avvantaggiato, visto che non ha cambiato allenatore. Le altre, invece, hanno cambiato la loro guida tecnica. Ho seguito pochissimo questo Mondiale per Club, visto che è una sola cosa economica. In Italia bisogna cambiare le regole, la Nazionale non può dipendere da un giocatore di 38 anni. Un società che deve fare la Champions deve avere: stadio di proprietà, 80% di giocatori italiani nel settore giovanile, almeno fino alla maggiore età, e strutture adeguate per quest’ultimo. Ci vuole una legge. La vedo difficile la qualificazione al Mondiale. Gattuso? Lo conosciamo, può dare una scossa ma ha preso una brutta gatta da pelare. Abbiamo una buona Nazionale, ma non Mondiale. Poi, magari, Spalletti non ha trovato la chiave giusta: essere un ottimo allenatore di club non vuol dire che tu possa essere un grande CT. La Nazionale non rifiuta mai, soprattutto per i tuoi compagni di squadra. Gianfranco Zola mi ha detto che qualcosa per i giovani la stanno facendo”.

Francesco Benvenuti, giornalista di SportMediaset, ha parlato così a ‘Radio Napoli Centrale’: “De Bruyne colpo da sogno. Napoli appetibile a livello europeo” – “Nazionale? Non siamo così scarsi, ma dobbiamo ammettere che non siamo più tra le big. Gattuso lavorerà molto sulla psicologia dei giocatori e sull’emotività. Bisogna partire dall’umiltà. Il Napoli si migliora con giocatori da sogno come De Bruyne. Poi verranno anche profili pragmatici. Non mi aspettavo nulla di diverso da De Laurentiis, visto l’accordo tra lui e Conte. Anche se mi ha sorpreso l’arrivo di un giocatore forte come de Bruyne, Napoli è diventata in poco tempo davvero tanto appetibile”.

Il giornalista Mario Fabbroni ha parlato così ai microfoni ufficiali di ‘Radio Napoli Centrale’: “Lang è del Napoli. Nunez trattativa avanzata, ma complessa” – Dare più spazio a chi ha la nazionalità italiana nei settori giovanili è davvero fondamentale per riaprire un ciclo. Bisogna fare anche una legge per diffondere ancora di più lo sport nelle scuole. Lang lo considero già con la maglia del Napoli addosso. Nunez trattativa avanzata, ma complessa. Il Napoli la deve rendere sostenibile abbastanza dilatata nel tempo. Al Napoli, secondo me, basta comprare solamente un esterno. Formula 1 a Napoli? La vedo molto difficile, anche se vorrà dire che avremo strade lisce senza buche”.

​