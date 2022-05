LA PARTITA – Torino-Napoli 0-1, a segno Fabian Ruiz

Il Napoli batte il il Torino 1-0 con un gol nella ripresa di Fabian Ruiz, azzurri sempre al terzo posto in classifica.

PRIMO TEMPO

Al 7′ pericoloso il Torino con un colpo di testa di Belotti, Ospina salva sulla linea. Al 22′ calcio di punizione per gli azzurri battuto da Mertens, il pallone viene deviato e termina di poco alto sopra la traversa. Napoli propositivo ma non riesce a trovare il gol, il Torino si rende pericoloso in numerose occasioni ma la difesa azzurra si fa trovare pronta.

SECONDO TEMPO

Al 59′ calcio di rigore per il Napoli per un fallo di Izzo su Mertens, dal dischetto sbaglia Insigne, intercetta Berisha. Al 67′ Destro di Belotti in posizione defilata, il pallone termina di poco fuori. Al 72′ passa in vantaggio il Napoli con Fabian Ruiz, complice anche una deviazione di Djidji. Al 90′ l’arbitro assegna 5 minuti di recupero e al 95′ termina la gara.

IL TABELLINO

Torino (3-4-2-1): Berisha; Izzo (25′ st Djidji), Bremer, Rodriguez; Singo, Ricci (21′ st Linetty), Mandragora (21′ st Pobega), Vojvoda (21′ st Ansaldi); Praet, Brekalo (36′ st Pellegri); Belotti. Allenatore: Juric. A disposizione. Milinkovic-Savic, Gemello, Zima, Aina, Seck, Pjaca.



Napoli (4-2-3-1): Ospina; Di Lorenzo, Rrahmani, Koulibaly, Mario Rui; Anguissa, Fabian Ruiz (32′ st Lobotka); Lozano (23′ st Politano), Mertens (23′ st Zielinski), L. Insigne (32′ st Elmas); Osimhen (48′ st Petagna). Allenatore: Spalletti. A disposizione: Meret, Marfella, Juan Jesus, Zanoli, Tuanzebe, Demme, Ounas.

Arbitro: Prontera di Bologna

Reti: 28′ st Fabian Ruiz (N)

Ammoniti: Vojvoda, Singo (T); Mertens, Lozano, Elmas (N). Recupero: 0′ pt, 6′ st.