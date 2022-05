LE INTERVISTE – Napoli, Fabian Ruiz: “Volevamo vincere per i tifosi. Il gol? Ho avuto un po’ di fortuna”

il centrocampista del Napoli Fabian Ruiz ha parlato a Dazn al termine del match contro il Torino, vinto grazie ad un suo gol.

Un Napoli molto concreto: è questa la notizia migliore?

“Sapevamo che era una partita difficile, contro una squadra aggressiva. Volevamo vincere per i nostri tifosi, che sono venuti qui per noi”.

La differenza rispetto all’Empoli l’ha fatta la concentrazione?

“Non so cosa è successo contro l’Empoli, ma abbiamo fatto una bella stagione e volevamo vincere. Abbiamo creato tante occasioni e alla fine abbiamo fatto gol”.

Terzo posto blindato: che valore gli date?

“Abbiamo raggiunto l’obiettivo di entrare in Champions. Da due anni non ci andavamo e questa città lo merita. Fino a qualche settimana fa eravamo in lotta per lo scudetto, ma abbiamo fatto comunque un’ottima stagione.

Il terzo posto di quest’anno è una base per la prossima stagione?

“Questa è la strada, speriamo che quest’anno sia la base per fare meglio l’anno prossimo”.

Non segnavi in area dal maggio 2019.

“E’ difficile che arrivo in area, ma oggi ho avuto un po’ di fortuna. Sono contento per aver fatto gol e per la vittoria della squadra”.

TuttoMercatoWeb.com