Lazio vs Napoli – Domani sera, all’Olimpico, vedremo un ribaltone totale da parte di Conte? Il tecnico azzurro cambierà tutta la formazione?

Il tecnico del Napoli Antonio Conte, in occasione del match di Coppa Italia dell’Olimpico, di domani sera, contro i biancocelesti guidati dall’ex Marco Baroni, il quale, nel 90, consegnò il secondo scudetto al Napoli, realizzando il gol vincente contro la Lazio, all’allora San Paolo, da come ha parlato nella conferenza stampa di ieri, ha fatto intendere che farà una rivoluzione totale, cambiando l’intera squadra. Undici giocatori diversi da quelli che giocano il campuionato che dovranno far capire, allo stesso allenatore e ai tifosi partenopei, il loro effettivo valore. Per la cronaca, il mister leccese non ha mai vinto la Coppa Italia, l’ha solo sfiorata con la Juve, guarda caso, perdendo la finalissima, proprio col Napoli. Conte sta studiando, attentamente, la formazione capitolina, dal momento che, nell’arco di tre giorni, dovrà affrontarla, nuovamente, stavolta, al Maradona, in campionato, per la 15esima giornata di serie A. I partenopei non riescono a superare l’ostacolo ottavi di finale da ben 3 anni. Dunque, si profila un team, tutto nuovo, almeno sono queste le sensazioni della vigilia.