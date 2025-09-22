NEWS

Napoli, parla Dario Marcolin: “Il centrocampo fattore scudetto decisivo e quello del Napoli è formidabile”

Vincenzo Letizia 22 Settembre 2025 0 1 min read

Due stagioni al Napoli, una da capitano. Ricordi intensi negli anni più difficili, all’alba del nuovo millennio. Il Napoli, il suo Napoli, lottava in Serie B in attesa di rinascere. Quarantasette partite, la fascia al braccio e un ricordo che resta indelebile. “Napoli è una piazza straordinaria e quella passione non puoi dimenticarla, a prescindere da campo e risultati”, dice a margine del Sanremo Padel Tour, dove oggi è sceso in campo per una partita speciale di padel con Paolo Di Canio, Demetrio Albertini e Nicola Amoruso. Il Napoli oggi domina in un campionato che pare disegnato sul ruolo di Dario Marcolin, ex centrocampista di qualità e geometrie. Si sa il calcio va con le mode. Ci sono stati gli anni dei grandi attaccanti, poi degli attaccanti esterni e ora è di nuovo l’era dei dominatori del centrocampo.”Il centrocampo è lo specchio della squadra, se hai un centrocampo forte il resto può venire di conseguenza. E il Napoli ha Lobotka, Anguissa, McTominay ai quali si è aggiunto non uno qualsiasi, De Bruyne, con una linea mediana così e un tecnico come Conte come fai a non essere il favorito?”. Anzi, Marcolin è convinto che sarà dura tenere il passo della squadra di Conte: “Ci sono Juve, Inter e Milan che hanno un centrocampo di altissimo livello e  possono inserirsi ma è un fatto che il Napoli sia favorito per lo scudetto. Il ritorno ‘di moda’ dei centrocampisti? La chiave del gioco è lì e se vai a vedere diversi gol anche decisivi quest’anno arrivano da quella zona di campo”, chiude Marcolin.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vincenzo Letizia

