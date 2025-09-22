Gennaro Iezzo: Napoli, non sottovalutare il Pisa

Gennaro Iezzo è intervenuto a Febbre a 90, su Vikonos Web Radio/Tv. Ecco le sue dichiarazioni:

“Napoli-Pisa? Queste partite vanno vinte ad ogni costo, per la qualità della rosa e le ambizioni del Napoli, bisognerà giocare con attenzione, senza prendere sottogamba l’avversario.

“Squadre blasonate hanno già perso punti in gare come questa, occorre attenzione”

In questo inizio di stagione abbiamo assistito a gare nelle quali squadre più blasonate hanno perso punti importanti, per cui bisognerà fare bene ma ho piena fiducia, in Conte e nei ragazzi, per la sfida con il Pisa.

Manchester? Sono convinto che se non ci fosse stata l’espulsione di Di Lorenzo, avremmo visto ben altro Napoli, che in parità numerica mi era piaciuto moltissimo. Poi è chiaro che la qualità della squadra inglese sia di livello assoluto, tuttavia ribadisco che senza l’uscita del capitano sarebbe stata una gara molto più equilibrata.

Dualismo Meret-Milinkovic? Il discorso portiere è difficile da capire, pensavo che Alex Meret giocasse a Manchester, invece ha giocato Milinkovic-Savic, magari stasera ritocca a Meret. In ogni caso, abbiamo capito che il Napoli ha due grandi portieri!

Mercato? Secondo me la rosa è molto competitiva, ti dà la possibilità di cambiare negli uomini, è vero che Anguissa farà la coppa d’Africa, ma alla fine si potrebbe giocare con il 4-3-3, poi c’è Gutierrez che è un elemento molto forte che sono curioso di vedere all’opera.

La favorita? Napoli e Inter hanno qualcosa in più, poi metto il Milan, che senza le coppe ha indubbiamente un vantaggio, infine la Juventus, anche se più defilata”.