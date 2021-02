Napoli, torna nel gruppo Fabian Ruiz, stasera probabile panchina per lo spagnolo

Finalmente Fabian Ruiz, guarito completamente dal covid è tornato nel gruppo, a disposizione del tecnico Gattuso e quindi risulta tra i convocati per la gara di ritorno della semifinale di ritorno con l’Atalanta, in programma questa sera a Bergamo con inizio alle 20,45. Tra i convocati, viste le assenze, ci sono pure tre giocatori della squadra primavera: Costanzo, Karim Zedadka, e naturalmente Cioffi che ha già provato l’emozione di scendere in campo in A. Molto probabile che il centrocampista spagnolo, stasera, vada in panchina affinché ritrovi lo spirito della partita dopo un lungo stop forzato. Buone notizie anche per Dries Mertens, il quale si aggregherà alla squadra la prossima settimana, per poi sedere in panchina nel match di campionato contro l’Atalanta. Sarà certamente pronto per tornare in campo, in Europa League, il giorno 18 febbraio con il Granata.