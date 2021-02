Coppa Italia: la Juventus prima finalista attende la rivale dal match tra Atalanta e Napoli

Come era ampiamente prevedibile, in virtù del risultato della semifinale di andata, la Juventus è la prima finalista di Coppa Italia, avendo chiuso la gara di ritorno con l’Inter, a Torino, sullo 0 a 0, punteggio sufficiente per passare il turno grazie al successo per 2 a 1 conseguito otto giorni fa al Meazza. Alla squadra di Conte è accaduto esattamente la stessa cosa della passata edizione, quando, in semifinale con il Napoli, perse in casa per 1 a 0 e poi pareggiò al San Paolo per 1 a 1. Ora i bianconeri attendono la rivale che uscirà questa sera da Bergamo, dove si affronteranno Atalanta e Napoli, partendo dal risultato ad occhiali di una settimana fa, registratosi in quel di Fuorigrotta. Ricordiamo che la finalissima della 74esima edizione di questa competizione tricolore sarà disputata mercoledì 19 maggio, ma non è stata ancora decisa la sede. In ballottaggio l’Olimpico di Roma ed il Meazza di Milano. La Lega sceglierà più in là dove far giocare l’atto conclusivo.