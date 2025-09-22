NEWS

NAPOLI vs PISA – Gilardino perde Stengs per un grave infortunio, Cuadrado al suo posto?

Armando Fico 22 Settembre 2025 0 41 sec read

Il Pisa di Gilardino sarà ospite, questa sera, alllo stadio Maradona di Fuorigrotta, per incontrare il Napoli, campione d’Italia, in una partita sulla carta, che vede i toscani nettamente sfavoriti. E adesso ci giunge notizia di un’assenza molto impetante per il tecnico Gilardino. Si tratta di Stengs, infortunatosi in maniera grave, in allenamento. Si attendono gli ultimi esiti dei test medici della società ma, a quanto pare, il giocatore resterà fuori per diverso tempo. Lo ha confermato lo stesso tecnico della squadra nerazzurra, nella conferenza stampa di ieri. Queste le dichirazioni di Gilardino a tal proposito:

“Credo che l’infortunio di Calvin sia grave, siamo in attesa del responso definitivo dello staff sanitario, però  i tempi si allungheranno. Sto valutando,l’ipotesi  Cuadrado, il quale  potrebbe partire dall’inizio insieme a Leris. In avanti ho molta in Nzola”.

