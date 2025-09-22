IL PUNTO SULLA A, Quarta Giornata – Successi per Roma, Atalanta, Como e Inter, pari della Cremonese

La quarta giornata del massimo campionato italiano,, orfana del match dell’ultimo posticipo, tra il Napoli e il Pisa, dopo gli anticipi, ha registrato, i successi della Roma, di misura, nel derby con la Lazio, dell’Atalanta, 3 a 0 al Torino, in trasferta, del Como, 2 a 1 alla Fiorentina, al Franchi e infine dell’Inter, a San Siro, per 2 a 1 contro il Sassuolo. Pari ad occhiali, invece, tra la Cremonese e il Parma. Come detto all’inizio, nella serata odierna, al Maradona, ci sarà il Monday Night che vedrà gli azzurri affrontare i toscani del Pisa. Un’eventuale vittoria dei partenopei significherebbe la prima fuga solitaria in vetta alla classifica, con due punti di vantaggio, sulla Juve, seconda, del Napoli che ha tutte le intenzioni di riscattare il k o di Manchester.