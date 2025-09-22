IL PUNTO SULLA A

IL PUNTO SULLA A, Quarta Giornata – Successi per Roma, Atalanta, Como e Inter, pari della Cremonese

Armando Fico 22 Settembre 2025 0 37 sec read

La quarta giornata del massimo campionato italiano,, orfana del match dell’ultimo posticipo, tra il Napoli e il Pisa,  dopo gli anticipi, ha registrato, i successi della Roma, di misura, nel derby con la Lazio, dell’Atalanta, 3 a 0 al Torino, in trasferta, del Como, 2 a 1 alla Fiorentina, al Franchi e infine dell’Inter, a San Siro, per 2 a 1 contro il Sassuolo. Pari ad occhiali, invece, tra la Cremonese e il Parma. Come detto all’inizio, nella serata odierna, al Maradona, ci sarà il Monday Night che vedrà gli azzurri affrontare i toscani del Pisa. Un’eventuale vittoria dei partenopei significherebbe la prima fuga solitaria in vetta alla classifica, con due punti di vantaggio, sulla Juve, seconda, del Napoli che ha tutte le intenzioni di riscattare il k o di Manchester.

Commenti
Tags :

Armando Fico

View More Posts

Il punto sulla A dopo il ventottesimo turno di campionato

Il ventottesimo turno di serie A è stato caratterizzato dal sorpasso della Juventus ai danni del Napoli, ieri costretto al pari ad occhiali dall’Inter di […]

12 Marzo 2018 0 59 sec read

Il punto sulla serie A, ventunesimo turno

Con il posticipo di lusso Napoli vs Juventus, di ieri sera al San Paolo, è andata in archivio la ventunesima giornata di massima serie. Una […]

27 Gennaio 2020 0 1 min read

Il punto sulla A dopo la quattordicesima giornata

La quattordicesima giornata del massimo campionato avrà il suo epilogo soltanto questa sera con l’ultimo posticipo tra Atalanta e Benevento, gara che non influirà, tuttavia,più […]

27 Novembre 2017 0 1 min read

Il punto sulla serie A alla quattordicesima giornata

La quattordicesima giornata di serie A, che avrà il suo epilogo stasera con l’ultimo posticipo tra Cagliari e Sampdoria, ieri ha registrato il sorpasso della […]

2 Dicembre 2019 0 1 min read
Segui il canale PianetAzzurro.it su WhatsApp, clicca qui