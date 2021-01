IL PUNTO SULLA A; 16esima giornata

Nel giorno della befana il campionato di serie A ci ha regalato diverse sorprese confermando che questo torneo si sta rivelando molto avvincente con continui risultati altalenanti. Ieri due vittorie assolutamente inaspettate come quella della Sampdoria sull’Inter, a Genova, per 2 a 1 e quello della matricola Spezia a Napoli contro gli azzurri col medesimo punteggio. Inoltre abbiamo registrato l’ingresso in zona scudetto dell’intramontabile Juventus che ha dimostrato di avere sette vite andando ad espugnare il Meazza a spese della capolista Milan per 3 a 1. Se per le milanesi è stata una giornata no, per le due romane, invece, un sedicesimo turno con il sorriso sulle labbra in virtù dei successi della Lazio, all’Olimpico, contro la Fiorentina per 2 a 1 e della squadra di Fonseca, in quel di Crotone per 3 a 1. Vittorie pure per l’Atalanta, 3 a 0 al Parma, del Sassuolo sul Genoa per 2 a 1 e del Benevento sul Cagliari in trasferta, dove i campani si sono imposti per 2 a 1, salendo a quota 21, gli stessi punti totalizzati due anni fa in tutta la stagione. Infine pari tra Bologna e Udinese, 2 a 2 e fra Torino e Verona, 1 a 1 il finale dell’Olimpico grande Torino. Sabato si torna in campo con gli anticipi del diciassettesimo turno che si concluderà solo lunedì 11 gennaio.