Napoli-Pisa, non ci sarà la conferenza di presentazione della gara di Antonio Conte

Vincenzo Letizia 21 Settembre 2025 0 18 sec read

In vista della gara di lunedì sera contro il Pisa allo stadio Maradona, gli azzurri puntano a centrare la terza vittoria consecutiva in campionato, per mantenere il punteggio pieno in classifica prima del big match contro il Milan.

Il club partenopeo ha inoltre annunciato che non si terrà la tradizionale conferenza stampa pre-partita dell’allenatore Antonio Conte.

Vincenzo Letizia

