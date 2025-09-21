ANTICIPI DI A QUARTA GIORNATA – Juve fermata sul pari a Verona, Milan Blitz a Udine

Tra venerdì e ieri si sono disputati quattro anticioi di Serie A, validi per la quarta giornata di campionato. Questi i risultati maturati sul campo:

Lecce – Cagliari 1-2

Bologna – Genoa 2-1

Verona – Juvenrus 1-1

Udinese -Milan 0-3

Mentre i bianconeri non sono andati oltre la parità, al Bentegodi, il Milan, vincendo nettamente in Friuli, ha lancisto un messaggio al Napoli capolista che giocherà, domani sera in casa, contro la matricola Pisa, con la possibiltà , facendo bottino pieno, di restare, in testa, da solo. Colpaccio, in chiave salvezza, del Cagliari, al Via del mare. Infine, successo al fotofinish della squadra di Italiano, al Dall’Ara, sul Genoa, grazie ad un rigore di Orsolini. Intanto, la domenica del pallone presenterà, all’ora di pranzo, il derby capotolino tra Lazio e Roma, due compagini reduci da una sconfitta. Poi, alle 15 scenderanno in campo il Torino con l’Atalanta e la Cremonese col Parma. Seguirà alle 18, il match Fiorentina – Como. Per chiudere, im serata, spazio a Inter – Sassuolo. Il turno avrà il suo epilogo, come anticipato, domai con il Manday Night che vedrà i campioni d’Italia, incontrare gli uomini di Gilardino, alle 20,45.