IL PUNTO SULLA A – 28esima giornata: il Milan scavalca la Juve fermata dall’Atalanta e occupa il secondo posto, pari anche tra Fiorentina e Roma

La domenica di serie A , valida per la 28esima giornata, dopo gli anticipi di venerdì e sabato di cui abbiamo già parlato, ha visto i seguenti risultati:

Lecce – Verona 0-1

Milan – Empoli 1-0

Juventus – Atalanta 2-2

Fiorentina – Roma 2-2

Pertanto la classifica in testa, come anticipato, ha visto il sorpasso dei rossoneri ai danni degli uomini di Allegri, che sono scesi al terzo posto, mentre per il resto, visti i pareggi, nulla è mutato. In coda, successo fondamentale dei veronesi al Via del Mare di Lecce. Questa sera il turno avrà il suo epilogo con l’ultimo posticipo tra Lazio e Udinese.

o