Napoli – Contro l’Atalanta ghiotta occasione di allungare in classifica

La pazza Inter di questo campionato, discontinua come non mai, alternando successi importanti a sconfitte clamorose contro le piccole, ieri sera, nel primo anticipo della 26esima giornata ha dato nuovamente un aiuto alla capolista Napoli, andando a perdere anche a La Spezia per 2 a 1, rischiando, così, di complicarsi la vita nella lotta alla zona Champions. Pertanto gli azzurri, vincendo, oggi al Maradona, contro l’Atalanta, allungherebbero il distacco sulle inseguitrici, per modo di dire, visto che dietro di loro c’è il vuoto assoluto. Spalletti ha sottolineato, nella conferenza stampa della vigilia, che i suoi ragazzi hanno una voglia matta di continuare a regalare soddisfazioni ai loro tifosi, pur se la gara contro i bergamaschi è molto tosta. Tuttavia la formazione di Gasperini, a differenza della Lazio, offre molti spazi tra cui inserirsi. Il tecnico toscano ha poi concluso affermando che bisogna far dimenticare subito il risultato di otto giorni fa, tornando alla vittoria; il pubblico di Napoli, nonostante la mancanza delle bandiere, dei tamburi e dei cori degli ultras, ci è stato sempre vicino, accorrendo in massa e non può essere più deluso.