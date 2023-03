ANTICIPO di A 26esimo turno – Ottavo k o, in campionato, dell’Inter che perde anche con lo Spezia

Si è disputato, ieri sera, allo Stadio Picco, il primo anticipo di serie A, per la 26esima giornata di questo torneo e l’ Inter, all’ottava sconfitta in 26 partite, ha trovato il modo di perdere anche in casa dello Spezia, diciassettesimo in classifica, col risultato di 2 a 1. Irriconoscibili i vari Lautaro che ha sbagliato anche un rigore sullo 0 a 0 e Brozovic, si salva solo Barella. Oggi altre tre partite in programma tra cui spicca Napoli – Atalanta, al Maradona, nel tardo pomeriggio.