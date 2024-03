MONDIALE PER CLUB – La qualificazione del Napoli passa per Barcellona, in ballo 100 mln di euro

Il Presidente del Napoli tiene moltissimo a partecipre al prossimo Mondiale per club che si giocherà in America ma, al momento, è in svantaggio con la Juventus; per superarla, occorre ovviamente eliminare il Barcellona, domani, nel ritorno degli ottavi di Champins e quindi accedere ai quarti. Mission impossible? Sulla carta sembrebbe proprio di si, tuttavia De Laurentiis, visto che sono in ballo ben 100 milioni di euro, per incentivare la squadra, ha promesso un premio di dieci milioni in caso di accesso alla prestiogiosa manifestazione, ex Mundialito. Ovviamente, tutto passa per la città catalana. Infatti, si tratta di un maxi premio iridato strettamente collegato al superamento del turno, in quel di Barcellona.