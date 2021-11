Benevento, contro la Reggina vietato sbagliare. Caserta: “Solo attraverso il lavoro possiamo superare questo momento”

Partita delicata per il Benevento. Gli stregoni vengono da tre sconfitte consecutive e bisogna assolutamente ritornare a conquistare i tre punti. Ecco le principali affermazioni del tecnico Fabio Caserta nella conferenza pre-gara:

“ La frenesia di fare subito gol e chiudere la partita l’abbiamo avuta qualche volta. Nella altre gare abbiamo commesso qualche errore individuale. Dbbiamo essere più cattivi in zona gol perchè creiamo tanto. Dal punto di vista tattico siamo stati messi in difficoltà solo dal Lecce. C’è bisogno di trovare l’equilibrio giusto, ma non solo in campo. Cerchiamo già da domani di portare a casa i tre punti. Contro il Pisa il centrocampo mi è piaciuto tantissimo. Domani avremo di fronte una squadra bene organizzata che subisce pochi gol ed è bene organizzata, che ha elementi importanti per la categoria. Veniamo da tre sconfitte e sappiamo che domani sarà una gara importante. Giochiamo in casa e bisogna cercare di fare una grande gara.

Un allenatore deve sentire sua la squadra non solo quando vince. Per me tutti sono importanti, chi gioca dall’inizio o chi subentra a gara in corsa. Le valutazioni le faccio di volta in volta, questo vale per tutti. La squadra si è allenata bene e siamo pronti per fare questa partita. Da 20 anni sono nel mondo del calcio e so che ci sono momenti positivi e altri negativi. Chiedo ai ragazzi di non abbattersi mai perchè è solo attraverso il lavoro che ne possiamo venire fuori. Dobbiamo essere uniti soprattutto nei momenti difficili. Noi non dobbiamo guardare la classifica, questa squadra ha voglia di lottare e dimostrare di poter disputare un campionato importante”.