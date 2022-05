Recupero serie A – Salernitana vs Venezia 2 – 1, granata fuori dalla zona pericolosa

Si è giocato ieri il recupero di serie A del match tra Salernitana e Venezia, non disputato il 6 gennaio scorso a causa del covid. I padroni di casa, davanti a ben 25mila spettatori si sono imposti sui lagunari per 2 a 1, mandando in visibilio il pubblico sugli spalti. Grazie a questa vittoria, la formazione di Nicola, oggi, è fuori dalle sabbie mobili della retrocessione, avendo superato anche il Cagliari, prossimo avversario, sempre all’Arechi, nella penultima giornata. Un match fondamentale in chiave salvezza che deciderà le sorti delle due compagini. Tuttavia un plauso va a prescindere, all’allenatore e ai giocatori, capaci di compiere un autentico miracolo calcistico. Le reti sono state realizzate da Bonazzoli, su penalty in avvio di gara, quindi pari del Venezia con Henry e gol vincente dell’ex azzurro Simone Verdi.