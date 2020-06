Napoli: ben cinque calciatori diffidati a rischio squalifica

In casa Napoli ci sono ben cinque calciatori in odore di squalifica perchè diffidati, si tratta di Diego Demme, Kalidou Koulibaly, Dries Mertens, Arkadiusz Milik e Piotr Zieliński. Dunque, contro la Spal, domenica sera a Fuorigrotta, in caso di nuova ammonizione, ovviamente, sarebbero squalificati dal giudice sportivo e salterebbero la partita successiva, ovvero il big match con l’Atalanta in programma il 2 luglio a Bergamo. Neanche a farlo apposta parliamo di cinque giocatori fondamentali per il tecnico del Napoli, per cui anche una sola assenza di uno uno di loro potrebbe farsi sentire non poco nell’affrontare una formazione così in forma come quella bergamasca, peraltro in uno scontro diretto, pur se la distanza tra le due compagini è notevole. In questa ripresa del campionato Koulibaly e Zielinsky appaiono i calciatori più determinanti, per non parlare poi di Mertens e Milik, due bocche di fuoco che possono sbloccare una partita da un momento all’altro. L’augurio di Gattuso, naturalmente, è quello che nei prossimi novanta e passa minuti di gioco, nessuno tra i citati, incappi in un cartellino giallo.