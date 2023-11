De Maggio, Gautieri, Miceli, Ordine, Gentili, Zoff a Kiss Kiss Napoli

Valter De Maggio ha parlato a Kiss Kiss Napoli a proposito della situazione sul rinnovo dell’attaccante Matteo Politano: “Un rinnovo molto vicino per il Napoli durante la sosta, è quello di Matteo Politano. Gli agenti e la società società si sono già parlati. E il presidente ha detto al calciatore: “Ritieniti già rinnovato”. De Laurentiis, infatti, ha apprezzato moltissimo l’avvio di stagione del calciatore azzurro. Durante la pausa le parti si rivedranno, insieme a Mario Giuffredi procuratore di Politano, per definire i dettagli. Ma durante la sosta potrebbe finalmente arrivare la firma. Ho un messaggio per Osimhen, rimetti le foto con la maglia del Napoli perchè la gente ti ama. Tu hai ragione sulla questione contrattuale, ma ti prego di rimettere le foto con la maglia azzurra sul tuo profilo Instagram”.

Carmine Gautieri, allenatore, ha rilasciato un’intervista a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli: “Giocatori come Politano e Kvaratskhelia, al momento sono due titolarissimi, però è giusto che Garcia dia spazio anche ai pari ruolo che giocano meno tipo Lindstrom. Lindstrom è un calciatore di grandissimo livello, ma se non gioca con continuità è difficile che metta in mostra le sue qualità. Se Garcia passasse al 4-2-3-1 ci sarebbe spazio per il danese che agirebbe alle spalle della punta. Il talento di questo ragazzo non può restare fermo. Garcia sta dimostrando, però, che vorrà andare avanti per la sua squadra. Se a Lindstrom concedi 7-8 minuti non può far chissà, non è Totti. Il Napoli deve fare di più, è nelle condizioni di dover fare di più. Sul discorso della gestione e dell’allenatore il mio punto di vista è che secondo me c’è un po’ di negatività intorno a Garcia. Se vediamo il goal subito dall’Union non possiamo dire che sia stata colpa di Garcia. La prossima settimana sarò a Castel Volturno, ma credo che Garcia lavori sulle preventive. L’anno scorso la differenza l’ha fatta l’ambiente e la piazza che oggi dovrebbe stare più vicina al Napoli”.

Daniele Miceli, giornalista di Sportmediaset, ha rilasciato un’intervista a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli: “Il rinnovo di Osimhen? C’è distanza tra le parti per quanto riguarda il valore della clausola rescissoria. Però più il tempo passa e più il Napoli perde il potere contrattuale. Non credo che ci saranno significativi passi in avanti in questo periodo, ma la sosta nazionali può far avvicinare il Napoli ed Osimhen. Zielinski? Bisogna fare in fretta perchè le tempistiche sono diverse. La volontà del giocatore è quella di stare a Napoli, ha rifiutato ad un triennale da 12 mln l’anno per restare in azzurro. Bisogna capire se il Napoli si avvicinerà alle richieste di Zielinski che non potranno essere quelle degli ultimi anni. Le basi per Zielinski ci sono, anche se ha tanto mercato. Piace all’Inter e alla Lazio, ma anche alla Juventus”.

Franco Ordine, giornalista, ha rilasciato un’intervista a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli: “Il Napoli non ha fatto una gara convincente con l’Union Berlino, però è andato alla ricerca del secondo goal. Il goal del pari è arrivato perchè erano messi malissimo in difesa. In quel momento il Napoli ha perso la bussola calcistica, cosa che l’anno scorso non si verificava. Così è venuta meno la lucidità di alcuni giocatori. Da questo punto di vista si può dire che l’allenatore è, probabilmente, il meno responsabile. Se guardiamo Napoli-Fiorentina e Napoli-Milan viene fuori che c’è stata mancanza di attenzione in difesa ed una fragilità difensiva dovuta al fatto che è venuto meno quel reticolo protettivo a centrocampo. Questa è materia da passare all’attenzione dell’allenatore che può intervenire. Nella prossima sosta c’è tempo per lavorare”.

Bruno Gentili, giornalista, ha rilasciato un’intervista a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli: “Sette punti dall’Inter sono tanti, ma non troppi ed il Napoli resta competitivo. Il problema è che Garcia non ha la rosa che ha Inzaghi, siamo su altri livelli. La mano di Garcia è stata troppo pesante, avrebbe dovuto limitarsi alla gestione dello spogliatoio, avrebbe dovuto curare la difesa dopo la partenza di Kim. Invece ho visto troppi cambi di modulo a partita in corso. Il Napoli aveva memorizzato il 4-3-3, ma Garcia a gara in corso passa con estrema facilità al 4-2-3-1. Il Napoli si allunga troppo spesso e le distanze sono abissali. La gara con l’Union ha confermato che il Napoli di Spalletti resterà solo un ricordo. La presenza di De Laurentiis sta diventando condizionante ed è normale che Garcia non sia sereno. Questa è l’unica lancia che spezzo nei confronti di Garcia”.

Dino Zoff, allenatore, ha rilasciato un’intervista a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli: “Un allenatore dà un 20 o 30% in positivo, ma si basa sempre sulla qualità della squadra. In negativo, forse, dà qualcosa di più invece, purtroppo. Rapporti tra calciatori ed allenatore? Io ad Enzo Bearzot non ho mai detto ‘a’. I ruoli sono i ruoli, l’allenatore decide le cose da fare con i giusti modi, mentre il calciatore fa il calciatore. Quando un calciatore pensa di poter dare qualcosa all’allenatore è la fine della squadra. Questa democrazia non esiste nel campo dello sport. I dirigenti e i presidenti possono chiedere delle ragioni sulle prestazioni, così come l’allenatore chiede le prestazioni ai giocatori. Corsa scudetto? L’Inter parte spesso coi favori del pronostico, sulla carta ha qualche punto in più alle altre. Poi c’è la Juventus che ha un potenziale di giocatori molto importante e può dire la sua. Vediamo il Milan che passa da una partita brutta ad una gara esaltante col PSG. E’ tutto da giocare”.