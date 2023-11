Alberto Polverosi, Carlo Jacomuzzi, Gennaro Iezzo e Gigi Cagni a Radio Punto Nuovo

Polverosi: “Vent’anni fa subire quel gol dell’Union sarebbe stata la vergogna delle vergogne. Si danno alibi ai calciatori, non è tutta colpa di Garcia. Empoli sballato nelle ultime due gare e Napoli pieno di problemi, ma differenza comunque abissale”

In diretta a Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport, è intervenuto Alberto Polverosi, giornalista: “Il Napoli ha giocato due gare in casa prima delle due soste e ha perso contro Lazio e Fiorentina, chissà che la cabala non possa premiare anche l’Empoli. Certo, i toscani vengono da due partite davvero sballate, con due sconfitte abbastanza pesanti. Con l’Atalanta non è mai entrato in campo, ma a Frosinone ha giocato almeno una buona mezzora. L’Empoli è stato però annientato nel secondo tempo… Anche se il Napoli è pieno di problemi, c’è troppa differenza per pensare ad un risultato a sorpresa. Per l’Empoli sarebbe preoccupante un’ennesima e pesante sconfitta. Dopo 11 di campionato e 4 di Champions ormai è certo che quel Napoli lì non esiste più. Qualche segnale ogni tanto arriva, ma sono sprazzi. Questa squadra ha perso la propria via, ora è incerta e confusa. Sembra poco convinta di sé stessa, quando l’anno scorso è stata la convinzione a portare lo Scudetto. Il pareggio con l’Union è stata una mazzata, non si può prendere un gol come quello in contropiede. Vent’anni fa sarebbe stata la vergogna delle vergogne essere fregati così da calcio d’angolo. Manca lo Spalletti carismatico e motivatore? Probabilmente è così, forse Garcia non riesce a trasmettere la sua personalità al gruppo e non riesce a farsi seguire. Spalletti è tra i migliori in Europa, Garcia ha solo sfiorato certi livelli, ma non è uno sprovveduto. E mi sembra che si crei un alibi per i calciatori se tutte le colpe sono dell’allenatore, ma chi è che poteva prendere il posto di Luciano? Solo Conte o Klopp, per dirne due. Vedo tanti singoli che non stanno performando come lo scorso anno, con errori non imputabili solo all’allenatore… Per questo non sarei convinto che sia tutta colpa di Garcia”.

Empoli, l’ex DS Lucchesi: “L’assenza di Spalletti pesa tantissimo, il Napoli non è più una macchina da guerra. Ripetersi è difficile in piazze del genere, i tifosi siano consapevoli che uno Scudetto vinto con 16 punti di distacco non succederà più”

In diretta a Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport, è intervenuto Fabrizio Lucchesi, ex direttore sportivo dell’Empoli: “Quando ero alla Roma, dopo che vincemmo lo Scudetto fu difficilissimo ripetersi e infatti non riuscimmo. Vedo molte similitudini in questo Napoli, per quanto il cambio di panchina già sparigli le carte ai vari confronti. In città come Roma e Napoli è davvero difficile replicare certe imprese: le pressioni aumentano perché il tifo diventa esigente dopo essere stato in cima al mondo. E poi le avversarie si attrezzano, il campionato diventa più difficile… Il Napoli non è più una macchina da guerra come lo scorso anno. Vedere una squadra vincere con 16 punti di distacco è quasi impossibile da rivedere, quindi i tifosi dovranno essere consapevoli. Ora deve trovare continuità se vuole tornare protagonista. L’assenza di Spalletti? Lo dico da professionista e non da suo amico, ma è chiaro che l’assenza di Luciano pesi tantissimo nel Napoli. Ci sono tanti altri motivi che purtroppo lo hanno indotto ad allontanarsi dagli azzurri. Evidentemente non si sentiva appagato abbastanza dal contorno che aveva. Il cambio allenatore è stato importante, ma la squadra ora deve riadeguarsi e dare un nuovo segnale. Meluso? E’ un uomo esperto e capace, si adatterà anche lui. La proprietà del Napoli lo aiuterà ad avere riferimenti preziosi su tante scelte. E’ un po’ più facile inserirsi con presidenti come De Laurentiis”.

Jacomuzzi: ” Il gol preso in contropiede con l’Union Berlino rivela la diversa attenzione nervosa che poneva Spalletti rispetto a quella che pone ora Garcia. Manca spirito di attenzione e cattiveria agonistica che Luciano trasmetteva dalla panchina. Ora con Garcia c’è fin troppa tranquillità…”

In diretta a Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport, è intervenuto Carlo Jacomuzzi, presidente AssoOsservatori ed ex direttore sportivo del Napoli: “Il Napoli sta vivendo tanti problemi che sarebbero dovuti essere stati già superati. Garcia e il suo staff dovevano rimettere in moto la squadra come doveva, ma la convalescenza è ancora molto dura. C’è un approccio diverso tra Spalletti e Garcia, la squadra fa ancora difficoltà ad assorbirlo e farlo suo. Il gol preso in contropiede con l’Union Berlino rivela la diversa attenzione nervosa che poneva Spalletti rispetto a quella che pone ora Garcia. Manca spirito di attenzione e cattiveria agonistica che Luciano trasmetteva dalla panchina. Ora con Garcia c’è fin troppa tranquillità. De Laurentiis ingombrante? No, assolutamente. Vuole mostrare l’attaccamento che ha verso la sua società, cerca di ricompattare il gruppo e di stare vicino all’allenatore e al gruppo. Può solo far bene. Poi deve comunque stare al suo posto e non invadere il lavoro di Garcia, perché altrimenti le alchimie potrebbero rovinarsi. Gruppo Napoli distratto dal mercato e dai contratti? I calciatori non ne soffrono durante la partita, ma durante la settimana. E questo ti fa scendere in campo meno sereno e concentrato. Ora ci sono piccole situazioni in casa Napoli. Osimhen doveva andar via, ma è contento ora se fa sempre gol e se resta al centro del progetto. Non deve più dimostrare con le prestazioni e questo ti fa perdere di cattiveria, ti sopravvaluti quasi da solo. Durante la settimana si costruisce la domenica, in tutti i sensi”.

Cagni: “Ecco perché il Napoli ha preso quel gol contro l’Union. I calciatori non possono lasciare che siano i soli De Laurentiis e Garcia a parlare. Devono metterci la faccia e assumersi le loro responsabilità”

In diretta a Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport, è intervenuto Gigi Cagni, ex allenatore dell’Empoli: “Il gol preso dal Napoli contro l’Union Berlino fa pensare. Da difensore capita che sei stanco e hai poco ossigeno al cervello… Questo ti fa fare degli errori quasi inspiegabili. Quando non recuperi al meglio e la stanchezza si accumula, l’intensità cala e gli svarioni aumentano. Per questo si fanno degli errori banali. Garcia è arrivato a Napoli e ha voluto cambiare tutto e subito. Spero per lui che avesse messo in conto che avrebbe avuto poi problemi. Tre calciatori importanti lo hanno mandato a quel paese, però è colpa di chi contesta l’allenatore in campo. Non si dovrebbero mai permettere. Se hai questa personalità di mandare il tuo tecnico a quel paese, devi avere anche la personalità di chiedere un cambio tattico. Se fosse così, chiaramente. I calciatori non possono lasciare che siano i soli De Laurentiis e Garcia a parlare. Devono metterci la faccia, non per forza pubblicamente. Se non sono convinti dell’allenatore, devono bussare nel suo spogliatoio e dirglielo. Se i calciatori hanno fiducia nel tecnico o meno, devono dirglielo e assumersi le proprie responsabilità”.

Iezzo: “Non è tutta colpa di Garcia, vedo una squadra meno umile rispetto all’anno scorso! Serve tornare uniti nel gruppo, altrimenti il Napoli rischia di fare una brutta fine quest’anno…”

In diretta a Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport, è intervenuto Gennaro Iezzo, ex portiere del Napoli: “Il Napoli non vive una situazione facile, ma non è tutta colpa di Garcia. I calciatori non stanno rendendo come lo scorso anno, al di là del discorso Spalletti. Vedo una squadra meno umile rispetto a quella dello Scudetto, che ha dei problemi anche dal punto di vista fisico. Anguissa sta poco bene, quasi cammina in campo. Kvara cerca più la soluzione personale che servire il compagno. E aggiungi tanti altri casi simili e qualche errore di Garcia, il quadro è completo. Osimhen? Quello dell’ultimo periodo col mugugno non poteva risolvere i problemi dell’ultimo Napoli. Quello sereno e spensierato dello scorso anno, forse, avrebbe potuto farci qualcosa. Al di là di Osimhen o meno, serve ritrovare la miglior condizione possibile e ritrovare la giusta ambizione nei calciatori. Altrimenti si rischia di fare una brutta fine quest’anno. Serve tornare un gruppo unito e in questo deve essere bravo anche Garcia a trovare una soluzione. C’è ancora tempo per tornare in corsa per lo Scudetto, ma serve recuperare il prima possibile”.