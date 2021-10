Alex Meret titolare, domenica contro i granata, al Maradona

Rientrati alla base, dopo la parentesi con l’Italia, Di Lorenzo ed Insigne, ci sono ancora altri nazionali che dovranno tornare a Napoli, tra cui il portiere colombiano David Ospina, il quale rientrerà nel gruppo solo sabato mattina. A questo punto le gerarchie, nella squadra azzurra si capovolgono, visto che, domenica pomeriggio, al Maradona, contro i granata, rivedremo, molto probabilmente, tra i pali Alex Meret, che non gioca dalla fine del mese di agosto. Dunque, dopo una lunga assenza dovuta ad infortunio il giovane estremo difensore friulano si riprenderà il suo posto. In poche parole si inverte la situazione che si presentò in occasione di Napoli – Juventus, infatti in quella gara dovette giocare, per forza maggiore, il colombiano in sostituzione di Meret che si fermò dopo la partita di Marassi contro il Genoa. Da allora Ospina ha sempre giocato, ma adesso sembra che sia giunto il momento del suo alter ego, dal momento che il portiere della nazionale colombiana avrebbe pochissimo tempo per allenarsi. Meret, pertanto, ha la grande occasione di dimostrare di non essere da meno del suo collega, del resto la competizione non fa che aumentare la voglia di mettersi in mostra.