Stasera sfida degli ex al Maradona – Napoli vs Torino rappresenta il match del ritorno al passato di sei ex tra azzurri e granata

L’anticipo di campionato di stasera, tra il Napoli di Antonio Conte ed il Torino di D’Aversa, oltre ad essere una partita importantissima in chiave Champions, per gli azzurri, rappresenta anche il ritorno al passato di ben sei ex, tra calciatori napoletani e torinesi. In poche parole, una sfida che racchiude ricordi recenti e molto lontani. Tra quelli più vicini ricordiamo, da un lato il portiere Milinkovic Savic, assoluto protagonista, per diversi anni, tra le fila granata e dall’altro l’attaccante Giovanni Simeone, il quale, dopo due anni di militanza sotto il Vesuvio, in questa stagione, è passato nella città della Mole. Quindi, c’è il ritorno allo Stadio, Grande Torino, di Alessandro Buongiorno, uno dei migliori difensori della storia della compagine piemontese, fino ad un paio d’anni fa. Tra gli azzurri che hanno vestito la casacca granata troviamo pure Elif Elmas che è stato, per sei mesi, in forza alla formazione dell’esonerato Vanoli. Sul fronte avversario dobbiamo considerare un ex, pure Marianucci, fresco di prestito, a gennaio al Toro,. Infine andando a ritroso nel tempo, ricordiamo Duvan Zapata, che giunse a Napoli nel 2013, con lo spagnolo Rafa Benitez allenatore,. Pertanto questa sera, in quel di Fuorigrotta assisteremo ad una serie di incroci che renderà la partita molto più interessante e piena di bei ricordi.