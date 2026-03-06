NewsMix24

Stasera sfida degli ex al Maradona – Napoli vs Torino rappresenta il match del ritorno al passato di sei ex tra azzurri e granata

Armando Fico 6 Marzo 2026 0 1 min read

L’anticipo di campionato di stasera, tra il Napoli di Antonio Conte ed il Torino di D’Aversa, oltre ad essere una partita importantissima in chiave Champions, per gli azzurri, rappresenta anche il ritorno al passato di ben sei ex, tra calciatori napoletani e torinesi. In poche parole, una sfida che racchiude ricordi recenti e molto lontani. Tra quelli più vicini ricordiamo, da un lato il portiere Milinkovic Savic, assoluto protagonista, per diversi anni, tra le fila granata e dall’altro l’attaccante Giovanni Simeone, il quale, dopo due anni di militanza sotto il Vesuvio, in questa stagione, è passato nella città della Mole. Quindi, c’è il ritorno allo Stadio, Grande Torino,  di Alessandro Buongiorno, uno dei migliori difensori della storia della compagine piemontese, fino ad un paio d’anni fa. Tra gli azzurri che hanno vestito la casacca granata troviamo pure Elif Elmas che è stato, per sei mesi, in forza alla formazione dell’esonerato Vanoli. Sul fronte avversario dobbiamo considerare un ex, pure Marianucci, fresco di prestito, a gennaio al Toro,. Infine andando a ritroso  nel tempo, ricordiamo Duvan Zapata, che giunse  a Napoli nel 2013,  con lo spagnolo Rafa  Benitez allenatore,. Pertanto questa sera, in quel di Fuorigrotta assisteremo ad una serie di incroci che renderà la partita molto più  interessante e piena di bei ricordi.

Tags :

Armando Fico

View More Posts

Girone A, sorpresa Lupa Roma. Lecce ko. Doppietta Insigne jr


Girone A, sorpresa Lupa Roma. Lecce ko. Doppietta Insigne jr

Cinque squadre in testa al girone c della Legapro. I laziali ribaltano lo svantaggio e mandano ko i pugliesi di Miccoli e Moscardelli. Primo derby al Foggia che batte 3-2 il Martina. Il fratello di Lorenzo protagonista in Reggina-Casertana 2-2

Parole chiave: Barletta, Benevento, Catanzaro, Cosenza, Foggia, Girone C, Isolaverde, Juve Stabia, Legapro, Lupa Roma, Martina, Matera, Melfi, Messina, Paganese, Reggina, Roberto Insigne, Salernitana, Savoia,
31 Agosto 2014 0 1 min read

Colantuono: “Difficile fare un’analisi”

Brutta serata per la nuova Salernitana di Stefano Colantuono che è stata sconfitta 3-0 in casa dal Foggia. La formazione campana resta così a quota […]

21 Dicembre 2017 0 1 min read

Celta-Barcellona 2-0

Celta-Barcellona 2-0
Grazie ai gol di Gómez e Aspas, il Celta…

4 Maggio 2019 0 11 sec read

Betis-Atletico Madrid 1-0

Betis-Atletico Madrid 1-0
La rete di Canales al minuto 65 condanna…

4 Febbraio 2019 0 12 sec read
Segui il canale PianetAzzurro.it su WhatsApp, clicca qui