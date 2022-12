Non è vero ma ci credo – Spalletti ha regalato ai giocatori un corno scacciaguai

Luciano Spalletti, ormai un napoletano adottato dalla città, ha subito seguito le tradizioni partenopee ed è diventato anche lui molto scaramantico. Infatti alla cena di Natale ha pensato bene di donare a tutti i suoi calciatori un corno portafortuna per scacciare eventuali fatture degli avversari che non aspettano altro che un crollo improvviso del Napoli. La serata di giovedì scorso ha dimostrato la grande compattezza del gruppo. La cena, che quest’anno non era stata organizzata dal club azzurro, per motivi precauzionali, visto che il covid è ancora in giro, l’ha voluta invece il capitano Giovanni Di Lorenzo, il quale, di sua iniziativa, ha invitato tutta la squadra, compreso lo staff tecnico, alla cena prenatalizia che si è tenuta al Teatro Posillipo. Il presidente De Laurentiis, appena saputo di questo convivio, si è fatto carico di tutte le spese. Alla serata, oltre ai giocatori, con mogli e compagne, al mister e alo0lo staff tecnico è intervenuto pure vicepresidente Edo De Laurentiis.