NAPOLI – Il tecnico toscano pronto ad attenuare il lavoro per ritrovare la feschezza

Il Napoli riprenderà gli allenamenti martedì 27; Spalletti, al fine di far ritrovare la freschezza fisica ai suoi ragazzi, mancata nelle ultime amichevoli a Fuorigrotta, è intenzionato ad attenuare il carico del lavoro, il che potrebbe facilitare la ripresa delle energie. Questo piano del tecnico toscano farebbe sciogliere le gambe ai giocatori che arriverebbero al big match del 4 gennaio, a San Siro, con più brillantezza. Almeno questo è l‘auspicio del mister e dei tifosi napoletani che si sono un pò preoccupati dopo le due batoste consecutive con Villarreal e Lille. Quando si ritornerà a Castel Volturno, gli azzurri avranno ancora otto giorni per prepararsi alla partita contro l’Inter. Il Napoli dovrà inserire tanta benzina nel motore, per continuare quel percorso straordinario intrapreso fino alla sosta Mondiale. Cinque mesi intensissimi e durissimi nei quali non ci si può permettere il lusso di bruciare i punti di vantaggio accumulati sulle inseguitrici. Sarebbbe davvero delittuoso sprecare un’occasione simile.