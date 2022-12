Calciomercato Napoli, avviati i primi contatti per Ounahi

Il Mondiale si sa, è una vetrina molte volte per chi sta cercando di emergere e tra questi c’è il centrocampista dell’Angers Azzedine Ounahi . Il marocchino è finito nel mirino di tante squadre e tra queste c’è anche il Napoli che ha avviato i primi contatti con l’agente. Ounahi è stato uno dei protagonisti del gruppo allenato da Regragui in Qatar e soprattutto per questo motivo l’Angers fa una valutazione alta del cartellino del centrocampista. Il club francese, infatti, per la cessione del marocchino si aspetta una cifra tra i 20 e i 25 milioni di euro , prezzo lievitato proprio dopo l’ottimo Mondiale di Ounahi. In Europa piace a tante, in Francia anche al Marsiglia. Il Napoli, intanto, si muove e lo vuole fare con largo anticipo in pieno stile Giuntoli. L’idea del club campano, infatti, è di assicurarsi il giocatore per la prossima stagione, per farlo quindi arrivare in estate. Napoli al lavoro quindi, Ounahi con il suo ottimo Mondiale ha convinto tanti, tra questi anche Luis Enrique che lo aveva elogiato in conferenza stampa dopo la sfida tra la sua Spagna e il Marocco. L’ex ct della Spagna non si ricordava il nome del centrocampista dell’Angers, ora di sicuro lo sanno in tanti.

Vincenzo Letizia

Giornalista sportivo, nasce a Napoli il 16/02/1972. Tante le esperienze professionali: collaboratore dei quotidiani “IL TEMPO”, “NAPOLI NORD”, “LA VERITA'”, “DOSSIER MAGAZINE”, “CRONACHE DI NAPOLI”, dei mensili “L’OASI” e “IL VOMERESE”. Corrispondente da Napoli del quotidiano “IL GOLFO”, redattore del periodico “CORRIERE DEL PALLONE”, direttore editoriale del settimanale di scommesse sportive 'PianetAzzurro FreeBet'. Responsabile dei servizi sportivi del “CORRIERE DI CASERTA”. Tra i collaboratori del ‘laboratorio di giornalismo e di comunicazione’ diretto da Michele Plastino. Inviato della trasmissione radiofonica “ZONA MISTA” in onda su CRC targato Italia. Più volte ospite alle trasmissioni televisive “Campania Sport” e “PANE E PALLONE” in onda su Canale 21, “ULTRAZOOM” in onda su TCS, “TRIBUNA Sport” in onda su Televomero, “Sotto Rete” in onda su TLA. Ideatore ed opinionista della trasmissione WEB/RADIO 'MONDO CALCIO' andata in onda sulla Tele5 Napoli tutti i lunedì alle 18,00 e i venerdì alle 21,30. Ha curato ogni sabato pomeriggio, intorno alle ore 16,30, la rubrica radiofonica su 'RADIO PUNTO ZERO' (FM 102.00) 'LA BOLLETTA' all'interno del seguitissimo programma 'Zero Magazine' in onda dalle 16:00 alle 19:00 (su www.rpz.it in Live Streaming). Ideatore e conduttore del programma TV 'CALCIOMERCATO & SCOMMESSE MONDIALI' andato in onda su Area Blu TV durante il Mondiale sudafricano. Opinionista fisso del programma TV 'AREA AZZURRI' in onda tutti i martedì alle ore 21 sul digitale terrestre 'AREA BLU TV'. Ospite fisso della trasmissione "SORRISI E PALLONI" in onda su Radio Punto Nuovo e su Capri Event TV. Opinionista della trasmissione televisiva "NAPOLI CALCIO LIFE" in onda su Capri Event TV e TeleCapri Sport. Autore e produttore della trasmissione televisiva "PIANETAZZURRO TV" in onda su RTN. ATTUALMENTE: presidente dell'associazione giornalistica AGiCaV; direttore editoriale del periodico cartaceo “PIANETAZZURRO” ; direttore generale dell'omonimo portale sportivo www.pianetazzurro.it , del sito di cronaca e intrattenimento www.campaniaveritas.it e della guida gastronomica www.golosando.eu