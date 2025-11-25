COPERTINA

LE PAGELLE DEGLI AZZURRI – McTominay e Neres trascinano il Napoli alla vittoria

25 Novembre 2025

Milinkovic-Savic 6 – Interventi precisi tra i pali e pochi affanni, nonostante qualche uscita avventurosa.

Beukema 6 – Attento negli interventi difensivi, qualche imprecisione nei rinvii.
(Politano 6 – Entra ad offrire spinta ulteriore sulla fascia destra.)

Rrahmani 6.5 – Deciso e concreto nelle chiusure centrali.

Buongiorno 6.5 – Solido, come al sempre, in difesa, con qualche sortita in fase offensiva.
(Juan Jesus s.v.)

Di Lorenzo 6.5 – Buona la sua spinta e i suoi inserimenti, quando gioca da quarto centrocampista a destra, qualche imprecisione nel finale.

Lobotka 6.5 – Regia precisa e attenta la sua, con particolare cura pure alla fase di non possesso.

McTominay 7.5 – Primo tempo in ombra, con imprecisioni e poca presenza nelle azioni della squadra. Nella ripresa, però, spacca la partita con la sua forza fisica, le sue sgroppate palla al piede e la doppietta che regala la vittoria agli azzurri.

Olivera 6.5 – Macina chilometri sull’out di sinistra, rendendosi utile in entrambe le fasi di gioco.

Neres 7.5 – Fa ammattire la difesa azera con velocità e giocate di alta qualità. Sfiora il gol in più occasioni, ma la sua rovesciata, al tramonto del primo tempo, rimane il gesto tecnico più bello di questi mesi napoletani.
(Vergara s.v.)

Hoijlund 5.5 – Si sacrifica molto spalle alla porta, ma in fase offensiva sembra avere le polveri bagnate, come dimostra calciando male il rigore sullo 0-0.
(Lucca 5.5 – Tocca pochi palloni e non riesce a fungere da punto di riferimento offensivo nei minuti finali.)

Lang 7 – Punta l’uomo, si sacrifica in ripiegamento, offre buone assistenze ai compagni. Un giocatore ritrovato, che potrebbe rivelarsi il valore aggiunto in questa fase di stagione.
(Elmas 6 – Entra concentrato a fornire maggiore atletismo ed attenzione tattica, nel finale, sulla sinistra.)

