LE INTERVISTE: Napoli, Elmas: “Era il mio primo rigore, però ero sicuro di segnarlo”

Le parole di Eljif Elmas, ala del Napoli, ai microfoni di DAZN dopo la vittoria contro la Sampdoria. “Dopo una partita difficile a Milano e venire qui non era facile, era importante conquistare questi tre punti e siamo venuti come un gruppo e una famiglia lottando su tutti i palloni. Rigore? Chi si sente bene tira, non c’è chi deve tirare. Chi tira per me non cambia niente, l’importante e fare gol e vincere. Ero sicuro di fare gol, era il mio primo rigore”.

Esultanza nuova?

“Si, era uno scherzo a Simeone”.

Cosa ti chiede Spalletti quando fai la mezzala?

“Mi chiede le stesse cose di Zielinski, io cerco di dare tutto in ogni ruolo che mi mette il mister anche in porta”.

