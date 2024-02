Osimhen – Problemi all’addome per l’attaccante nigeriano, rischia di saltare la semifinale di Coppa d’Africa di domani

L’equipe medica della nazionale nigeriana, impegnata in Coppa d’Africa, domani per disputare la prima semifinale della manifestazione, con il Sudafrica, ha riscontrato dei problemi addominali per il bomber azzurro Victor Osimhen, che, ora, potrebbe saltare il penultimo atto della competizione. Soltanto in caso di miglioramenti evidenti l’attaccante potrà raggiungere i compagni per giocare la semifinale. Attualmente il nazionale resta sotto stretta osservazione medica e si attende di capire se potrà essere recuperato. Un componente dello staff medico è rimasto con lui ad Abidjan per tenere sotto controllo la situazione ed eventualmente partire domani per Bouake, Stade de la Paix, teatro della gara con il Sudafrica, in programma alle ore 18 italiane. In ansia, ovviamente, anche Mazzarri e i tifosi napoletani che si augurano che il giocatore torni in condizione.