Milan vs Napoli – L’allenatore azzurro medita sul modulo da adottare contro i rossoneri: 4/3/3 o 3/4/3?

Mancano ancora cinque giorni alla sfida con il Milan, al Meazza, di domenica sera ore 20,45, valida quale posticipo della 24esima giornata. Tuttavia, Walter Mazzarri sta già riflettendo su quale modulo adottare in questa delicatissima partita: confermare il 4/3/3, oppure tornare al 3/4/3, molto più difensivo? Intanto la squadra, stamattina, è tornata ad allenarsi al Centro Sportivo di Castel Volturno. Nei prossimi giorni dovrebbero rientrare in gruppo anche gli infortunati Olivera e Meret. I due calciatori avevano aumentato, nella settimana passata, il ritmo di lavoro per accelerare il ritorno in campo. Il tecnico toscano, quindi, valuterà se convocarli o no per il big match di San Siro. Qualora avesse dei dubbi sulla loro condizione fisica, allora, il rientro slitterebbe a sabato 17 per la gara interna con il Genoa, in cui probabilmente ci sarà anche Osimhen, di ritorno dalla Costa d’Avorio, speriamo raggiante per la vittoria in Coppa d’Africa.