Dall’Inghilterra: “Il PSG piomba su Osimhen, il nigeriano è l’erede di Mbappè”

l futuro di Victor Osimhen sarà lontano da Napoli, non ci sono dubbi sul fatto che il calciatore lascerà il club partenopeo al termine di questa stagione, è stato stesso lui a dichiararlo in una recente intervista. A tal proposito secondo l’edizione odierna del The Telegraph, autorevole quotidiano britannico, il PSG avrebbe puntato Osimhen per la prossima stagione, quando con ogni probabilità Kylian Mbappè vestirà la maglia del Real Madrid.

Si tratta di un ritorno di fiamma per i francesi, che avevano provato a prendere il nigeriano già la scorsa estate, prima che Aurelio De Laurentiis decidesse di trattenerlo a Napoli e rifiutare qualsiasi offerta.

A giugno il trasferimento sarà molto più semplice, grazie alla clausola apposta sul rinnovo contrattuale di Osimhen con il Napoli, che fissa intorno ai 130 milioni di euro la cifra che dovrà sborsare il club che vorrà assicurarsi il cartellino del bomber.

